Investigan a María Fernanda Carrascal por presuntamente instrumentalizar a una menor en las marchas

La Procuraduría abrió investigación contra la representante María Fernanda Carrascal por la presunta instrumentalización de una menor de siete años durante las protestas del pasado 13 de octubre.

Aquel día, se llevaron a cabo las primeras manifestaciones a nivel nacional en contra del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

¿Qué ocurrió en las marchas?

Santiago Perdomo, quien ejerce como concejal de Medellín, presentó con copia ante el Ministerio Público una queja disciplinaria contra la congresista por la supuesta instrumentalización.

El cabildante recordó que Carrascal fue una de las figuras que participó en las protestas. A través de redes sociales, expuso que se conoció un video en el que ella aparecía junto a una niña de siete años.

La representante le dijo a la menor si estaba lista y, acto seguido, le pasó el micrófono, dijo ‘Palestina libre’ y, según precisó el concejal, habría también lanzado expresiones soeces contra el presidente. Aseguró que Carrascal presuntamente la instrumentalizó para que dijera eso.

Carrascal compartió las declaraciones del papá

Hay que tener en cuenta que, aparte de Perdomo, una periodista identificada como Sofía Casas en redes sociales le solicitó a la Procuraduría abrir investigación disciplinaria contra la congresista.

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“La menor aparece en una tarima, con micrófono en mano, gritando arengas políticas y expresiones vulgares. Solicito que se investigue la participación de Carrascal en estos hechos y si fue ella quien le indicó qué debía decir”, sostuvo Casas.

Carrascal respondió y compartió una entrevista con el papá de la niña. Dijo que no la conocía y narró que, en las protestas, el momento con la joven fue espontáneo: “Ninguno sabía qué iba a decir e intentaba balbucear las arengas (…) Le pedimos a Mafe si podía hablar por el micrófono”.