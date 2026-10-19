Marchas en Bogotá del 19 al 25 de octubre: estos serán los puntos y horarios

Entre este lunes 19 y el domingo 25 de octubre, Bogotá tendrá una agenda de marchas, plantones, manifestaciones y eventos culturales relacionados con diferentes reivindicaciones sociales.

De acuerdo con la programación divulgada por la Secretaría Distrital de Gobierno, varias de estas actividades se concentrarán en las localidades de Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo y Chapinero, con puntos de encuentro como el Museo Nacional, la Plaza de Bolívar, la Embajada de Estados Unidos y el Parque de los Hippies.

Las jornadas podrían ocasionar congestiones, cierres viales y desvíos, además de afectar la operación de algunas rutas troncales y Transmizonales.

Marchas y manifestaciones el lunes 19 de octubre

El primer día de la semana concentra cuatro convocatorias en diferentes sectores de la ciudad:

Clase a la Calle: “¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional": Inició a las 10:00 a. m. en el Museo Nacional, ubicado en la carrera Séptima con calle 30, en la localidad de Santa Fe.

Inició a las 10:00 a. m. en el Museo Nacional, ubicado en la carrera Séptima con calle 30, en la localidad de Santa Fe. Plantón contra la censura: La convocatoria está prevista para las 11:00 a. m. en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la carrera Quinta con calle 28, también en Santa Fe.

La convocatoria está prevista para las 11:00 a. m. en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la carrera Quinta con calle 28, también en Santa Fe. Jornada por la paz: se anunció un plantón en la Plaza de Bolívar, en la carrera Séptima con calle 11, en La Candelaria. La hora está pendiente de confirmación.

se anunció un plantón en la Plaza de Bolívar, en la carrera Séptima con calle 11, en La Candelaria. La hora está pendiente de confirmación. Jornada y marcha continental contra el fracking: el punto señalado es la Embajada de Estados Unidos, en la carrera 50 con calle 23, en Teusaquillo. El horario aún no ha sido confirmado.

Museo Nacional tendrá actividades culturales durante toda la semana

La programación de “Clase a la Calle: ¡Se buscan! Los objetos censurados del Museo Nacional” se extenderá durante varios días. La actividad está prevista a las 10:00 a. m. en el Museo Nacional, en la carrera Séptima con calle 30, en las siguientes fechas:

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Martes 20 de octubre.

Miércoles 21 de octubre.

Jueves 22 de octubre.

Viernes 23 de octubre.

Sábado 24 de octubre.

Marchas y manifestaciones el sábado 24 de octubre

Para el sábado se anunciaron otras dos actividades, además de la jornada cultural del Museo Nacional.

La primera es “Sembrando memoria”, programada para las 11:00 a. m. en el Parque de los Hippies, ubicado en la calle 63 con carrera Séptima, en la localidad de Chapinero.

Ese mismo día también está prevista la “Cumbre Nacional Popular”. Sin embargo, la información divulgada no especifica la hora ni el lugar donde se realizará.

Marchas y manifestaciones el domingo 25 de octubre

La agenda de movilizaciones cerrará el domingo con la marcha “Del arte a la calle, ni un paso atrás”.

La convocatoria está prevista para las 12:00 del mediodía. El punto de encuentro será el Museo Nacional, en la carrera Séptima con calle 30, y el destino anunciado es la Iglesia G12, ubicada en la avenida NQS con avenida Las Américas.

¿Cómo evitar contratiempos por las marchas en Bogotá?

Ante las actividades previstas entre el 19 y el 25 de octubre, las autoridades recomiendan planear los recorridos con anticipación y verificar si hay cierres, desvíos o afectaciones en el transporte público.

La ciudadanía puede consultar las novedades y la información sobre las movilizaciones a través de Portal Bogotá, en el siguiente enlace: https://bogota.gov.co/tag/marchas.