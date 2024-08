She Is Global Forum 2024 se celebrará en Medellín: esta es la programación

Medellín será la sede del She Is Global Forum 2024 que se llevará a cabo este 8 y 9 de agosto en el Gran Salón de Plaza Mayor, un evento de entrada libre y cupos limitados, en el que se reunirán más de 200 conferencistas de todo el mundo para hablar sobre las conquistas y retos de mujeres y hombres en pro del desarrollo sostenible con equidad de género.

Serán numerosas las personalidades que harán parte de este encuentro, entre ellas Yalitza Aparicio, actriz y activista indígena mexicana; Adriana Macías, conferencista internacional y escritora motivacional; Pashtana Durrani, fundadora de LEARN Afganistán; Latanya Mapp, CEO de Rockefeller Philanthropy Advisors (RPA); Khaleda Popal, founder & director de Girl Power Organization; Livia Malcangio, director of Institutional Relations at Permanent Secretariat of the Nobel Peace Summit; Johanna Bahamón, fundadora/presidenta Fundación Acción Interna; entre otras.

El gran cierre del evento estará a cargo de un conversatorio por Rigoberta Menchú, premio Nóbel de Paz y embajadora de los pueblos indígenas de la Unesco, junto a Carlos Vives, en el que reflexionarán sobre la equidad de género, la cultura y las intersecciones que surgen entre estos dos mundos.

Agenda académica de She Is

Serán 210 conferencistas los que se reunirán en el She Is Global Forum para participar en paneles, conversatorios, talleres certificados e intervenciones individuales.

Activistas, personalidades de la política, empresarios, celebridades, tomadoras de decisiones y en general una muestra muy diversa de todos los sectores de la sociedad, se darán cita durante los dos días del evento para representar a 19 países.

RELACIONADO Se encienden las alarmas por casos de feminicidios consecutivos en menos de una semana en Bogotá

Algunos de los temas esenciales del encuentro serán la economía del cuidado, la conservación ambiental, la inclusión financiera, el liderazgo femenino, la educación, el deporte, la salud, la tecnología y muchos más que hacen parte de la agenda 2030.

Una ventana para los emprendimientos

Durante el She Is Global Forum habrá también un espacio dedicado a los emprendimientos femeninos. El Women's Pavilion es la muestra comercial en donde las emprendedoras podrán dar a conocer sus productos y servicios con stands interactivos e innovadores.

Asimismo, el Innovation Tank es un escenario concebido para que emprendedoras compartan sus modelos de negocios en el gran Ring de los Sueños y logren incentivos como: capital semilla, becas, tutorías y mucho más.

En la gala especial de los She Is Global Awards, se reconocerá a mujeres con vidas personales y profesionales inspiradoras, que trabajan por la equidad de género y el desarrollo sostenible desde diversos sectores de la sociedad.