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Prorrogan la medida de aseguramiento y orden de captura contra Carlos Ramón González

El exdirector del Dapre es considerado el ‘cerebro’ del escándalo de la UNGRD. Está prófugo en Nicaragua.

Carlos Ramón González.
Carlos Ramón González. Foto: Presidencia de la República.

Noticias RCN

junio 24 de 2026
04:53 p. m.
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Este miércoles 24 de junio se lleva a cabo la audiencia de prórroga de medida de aseguramiento contra el exdirector del Dapre y prófugo, Carlos Ramón González. Esto, por el caso UNGRD.

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González se presentó de forma virtual, debido a que se encuentra en calidad de asilado en Nicaragua. La decisión del magistrado fue prorrogar por un año más la medida de aseguramiento y orden de captura contra el exdirector.

Prorrogan un año más la orden de captura

El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) constó del desfalco hecho en la entidad a través de la contratación pública.

Para cuando ocurrieron los hechos, González ejercía como director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). El Tribunal Superior de Bogotá había impuesto medida de aseguramiento por el presunto direccionamiento de contratos y sobornar a congresistas.

Entonces, lo acusaron por los delitos de presunto cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. El propósito de las dádivas supuestamente era para que las reformas del Gobierno fueran aprobadas en el órgano legislativo.

¿Qué papel tuvo González? El llamado ‘cerebro’ del caso

Las investigaciones revelaron que entre septiembre y octubre de 2023, González le habría ordenado a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, el direccionamiento de contratos para que se les dieran sobornos a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, respectivamente.

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En octubre de ese año, supuestamente le entregaron 3.000 millones de pesos a Name, dinero distribuido en dos tandas de $ 1.500 millones con la supuesta complicidad de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Calle habría recibido mil millones de pesos por parte del exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla.

El 5 de noviembre de 2024 ocurrió un hecho insólito: resulta que desde ese día ha estado González prófugo en Nicaragua. A pesar de la notificación de Interpol, no ha retornado a Colombia.

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