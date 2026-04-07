Carlos Ramón González se quedará en Nicaragua: esto reveló su abogado tras eliminación de circular de Interpol

Iván Cancino, defensor de Carlos Ramón González, habló en entrevista con Noticias RCN tras la la eliminación de la circular roja de Interpol contra el exdirector del Dapre y aclaró el escenario jurídico que sigue a partir de ahora.

Cancino afirmó que la decisión de Interpol responde a vulneraciones relacionadas con el manejo de información reservada dentro del proceso. Aunque evitó detallar los aspectos específicos por tratarse de datos protegidos, insistió en que se trató de garantías “absolutamente inviolables” que no habrían sido justificadas por la Fiscalía General de la Nación.

Defensa insiste en irregularidades y falta de “hechos nuevos”

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la explicación jurídica sobre por qué, según la defensa, una nueva solicitud de circular roja no prosperaría. Cancino sostuvo que la normativa de Interpol exige la existencia de “hechos nuevos” y no simplemente la inclusión de delitos adicionales.

En ese sentido, explicó que aunque la Fiscalía podría intentar sustentar una nueva petición incluyendo el delito de lavado de activos, esto no cumpliría con el requisito fundamental, ya que los hechos expuestos serían los mismos. “No son delitos nuevos lo que exige la norma, sino hechos nuevos”, reiteró.

Situación actual de Carlos Ramón González y estrategia jurídica

El abogado también abordó la situación personal de su cliente, señalando que Carlos Ramón González permanecerá en Nicaragua, pese a que actualmente no tiene restricciones internacionales de movilidad. Esta decisión está ligada a la estrategia jurídica y al proceso de asilo que, asegura, se ve fortalecido tras la determinación de Interpol.

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Además, Cancino cuestionó la solidez del caso en Colombia, afirmando que la acusación se sustenta principalmente en el testimonio de un único testigo beneficiado con principio de oportunidad. Según el defensor, existen inconsistencias que serán expuestas en juicio para demostrar la inocencia de González frente a los delitos imputados.