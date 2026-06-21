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¿Qué candidato presidencial lideró en qué regiones? Así quedó el mapa electoral

El mapa electoral confirmó una disputa cerrada entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Mapa electoral
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

junio 21 de 2026
05:30 p. m.
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La segunda vuelta presidencial se desarrolló tras una primera jornada electoral altamente polarizada, en la que Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda consolidaron dos bloques políticos casi equivalentes en fuerza nacional.

En la primera vuelta, De la Espriella obtuvo cerca del 43–44% de los votos, mientras que Cepeda alcanzó alrededor del 40–41%, lo que configuró un escenario de competencia directa en segunda vuelta.

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El análisis territorial muestra que el país quedó dividido en corredores regionales de votación, donde cada candidato mantuvo bastiones definidos y disputó zonas estratégicas urbanas.

¿Cómo quedó el mapa electoral en la segunda vuelta?

El comportamiento electoral confirma tres dinámicas principales:

  • Dominio de Abelardo de la Espriella en el centro del país y Orinoquía
  • Fortaleza de Iván Cepeda en el Pacífico y varias capitales
  • Competencia cerrada en regiones intermedias como el Eje Cafetero y Bogotá

¿Dónde se está consolidando Abelardo de la Espriella?

Región Andina

En el centro del país, De la Espriella logró sus resultados más sólidos:

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  • Antioquia: 2.175.182 votos frente a 1.126.547 de Cepeda
  • Santander: 822.592 frente a 431.551
  • Cundinamarca: 896.554 frente a 767.943
  • Caldas: 306.735 frente a 203.704
  • Risaralda: 288.680 frente a 237.624
  • Quindío: 179.562 frente a 122.068

Este bloque consolidó su ventaja en el Eje Cafetero y los Santanderes.

Orinoquía

  • Meta: 339.754 frente a 225.693
  • Casanare: 161.203 frente a 68.474
  • Arauca: 63.523 frente a 46.420

¿Dónde se consolidó Iván Cepeda?

Pacífico

El occidente del país concentró una de las mayores ventajas para Cepeda:

  • Chocó: 152.224 votos frente a 33.320 de De la Espriella
  • Cauca: 583.966 frente a 176.715
  • Nariño: 646.164 frente a 188.403

Bogotá

Bogotá D.C.: Cepeda 2.235.514 votos frente a 1.933.243 de De la Espriella

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La capital se consolidó como uno de los escenarios más competitivos del país, con una diferencia relativamente estrecha entre ambos candidatos.

Sur del país y Amazonía

  • Putumayo: 131.958 frente a 33.900
  • Caquetá: 102.286 frente a 101.588
  • Amazonas: 17.849 frente a 10.584
  • Vaupés: 9.481 frente a 2.119

¿Qué revela el mapa electoral?

El resultado territorial muestra dos estrategias políticas distintas:

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Abelardo de la Espriella

  • Mayor número de departamentos con ventaja
  • Dominio en el centro del país
  • Fortalecimiento en regiones rurales y medias
  • Alta dispersión territorial del voto

Iván Cepeda

  • Menor número de departamentos ganados
  • Alta concentración de votos en regiones pobladas
  • Fortaleza en capitales y el Pacífico
  • Competitividad en Bogotá

Finalmente, la segunda vuelta dejó un país dividido territorialmente entre dos proyectos políticos con bases regionales sólidas pero diferentes.

Mientras Abelardo de la Espriella logró una mayor expansión territorial en el centro del país y el Caribe, Iván Cepeda concentró su fuerza en regiones altamente pobladas y estratégicas como el Pacífico y Bogotá.

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