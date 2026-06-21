¿Qué candidato presidencial lideró en qué regiones? Así quedó el mapa electoral

La segunda vuelta presidencial se desarrolló tras una primera jornada electoral altamente polarizada, en la que Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda consolidaron dos bloques políticos casi equivalentes en fuerza nacional.

En la primera vuelta, De la Espriella obtuvo cerca del 43–44% de los votos, mientras que Cepeda alcanzó alrededor del 40–41%, lo que configuró un escenario de competencia directa en segunda vuelta.

El análisis territorial muestra que el país quedó dividido en corredores regionales de votación, donde cada candidato mantuvo bastiones definidos y disputó zonas estratégicas urbanas.

¿Cómo quedó el mapa electoral en la segunda vuelta?

El comportamiento electoral confirma tres dinámicas principales:

Dominio de Abelardo de la Espriella en el centro del país y Orinoquía

Fortaleza de Iván Cepeda en el Pacífico y varias capitales

Competencia cerrada en regiones intermedias como el Eje Cafetero y Bogotá

¿Dónde se está consolidando Abelardo de la Espriella?

Región Andina

En el centro del país, De la Espriella logró sus resultados más sólidos:

Antioquia: 2.175.182 votos frente a 1.126.547 de Cepeda

Santander: 822.592 frente a 431.551

Cundinamarca: 896.554 frente a 767.943

Caldas: 306.735 frente a 203.704

Risaralda: 288.680 frente a 237.624

Quindío: 179.562 frente a 122.068

Este bloque consolidó su ventaja en el Eje Cafetero y los Santanderes.

Orinoquía

Meta: 339.754 frente a 225.693

Casanare: 161.203 frente a 68.474

Arauca: 63.523 frente a 46.420

¿Dónde se consolidó Iván Cepeda?

Pacífico

El occidente del país concentró una de las mayores ventajas para Cepeda:

Chocó: 152.224 votos frente a 33.320 de De la Espriella

Cauca: 583.966 frente a 176.715

Nariño: 646.164 frente a 188.403

Bogotá

Bogotá D.C.: Cepeda 2.235.514 votos frente a 1.933.243 de De la Espriella

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La capital se consolidó como uno de los escenarios más competitivos del país, con una diferencia relativamente estrecha entre ambos candidatos.

Sur del país y Amazonía

Putumayo: 131.958 frente a 33.900

Caquetá: 102.286 frente a 101.588

Amazonas: 17.849 frente a 10.584

Vaupés: 9.481 frente a 2.119

¿Qué revela el mapa electoral?

El resultado territorial muestra dos estrategias políticas distintas:

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Abelardo de la Espriella

Mayor número de departamentos con ventaja

Dominio en el centro del país

Fortalecimiento en regiones rurales y medias

Alta dispersión territorial del voto

Iván Cepeda

Menor número de departamentos ganados

Alta concentración de votos en regiones pobladas

Fortaleza en capitales y el Pacífico

Competitividad en Bogotá

Finalmente, la segunda vuelta dejó un país dividido territorialmente entre dos proyectos políticos con bases regionales sólidas pero diferentes.

Mientras Abelardo de la Espriella logró una mayor expansión territorial en el centro del país y el Caribe, Iván Cepeda concentró su fuerza en regiones altamente pobladas y estratégicas como el Pacífico y Bogotá.