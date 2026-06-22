¿Es posible gobernar un país fracturado por la mitad? Senador de la bancada de 'El Tigre' respondió qué se viene

Colombia atraviesa un escenario político marcado por la división tras la segunda vuelta presidencial en la que el país quedó prácticamente partido entre dos grandes bloques: el de Abelardo de la Espriella y el de Iván Cepeda.

El ambiente político posterior a la elección ha estado centrado en la construcción de gobernabilidad en el Congreso, donde el nuevo oficialismo llega con una bancada reducida y la necesidad de sumar apoyos de otras fuerzas políticas.

En ese contexto, el senador electo Germán Rodríguez, integrante de la bancada de De la Espriella y representante de Salvación Nacional, entregó declaraciones sobre la conformación del nuevo Gobierno, la unidad nacional y el rol de la Reserva Nacional.

¿Cómo plantea el Gobierno de Abelardo de la Espriella la unidad nacional?

El senador electo Germán Rodríguez afirmó que el presidente electo Abelardo de la Espriella asumirá el mandato como jefe de Estado de todos los colombianos, sin distinción del voto en las urnas.

Rodríguez señaló que el llamado del nuevo Gobierno es a la unidad nacional, incluyendo a quienes votaron por Iván Cepeda, a quienes sufragaron en blanco y a quienes no participaron en la elección.

Según explicó, el enfoque del discurso presidencial apunta a cerrar la brecha política que dejó la contienda electoral, marcada por una alta polarización.

¿Cómo se construirán mayorías en el Congreso con una bancada de solo cuatro senadores?

Rodríguez reconoció que la bancada de 'El Tigre' es reducida, con solo cuatro senadores, por lo que la gobernabilidad dependerá de alianzas políticas.

Aseguró que ya existen acercamientos con otros sectores del Congreso para garantizar apoyo legislativo.

Mencionó específicamente que se han tenido relaciones políticas con bancadas amigas del Centro Democrático, al que calificó como un partido aliado con personas “valiosas, capacitadas y buenas”.

¿Qué papel tendrá la Reserva Nacional en el nuevo Gobierno?

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue el rol de la Reserva Nacional, organización en la que Germán Rodríguez tiene liderazgo.

El senador electo aseguró que este grupo está compuesto por personas con formación y experiencia dentro de las Fuerzas Militares y la Policía, incluyendo generales, coroneles, agentes mayores, soldados profesionales y otros miembros retirados.

Rodríguez afirmó que la Reserva mantiene un compromiso histórico con la defensa del país y que su juramento sigue vigente.

En sus palabras, el grupo está dispuesto a apoyar al nuevo Gobierno en lo que sea necesario, tanto desde la bancada de Salvación Nacional como desde la Reserva.

¿Participarán en el cuidado del voto y los escrutinios?

Frente al papel operativo de la Reserva Nacional, Rodríguez indicó que dentro de sus capacidades hay asesores jurídicos y personal que estaría dispuesto a participar en procesos relacionados con el cuidado del voto y los escrutinios.

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Afirmó que este apoyo se daría en el marco de la defensa de la institucionalidad electoral, sin entregar detalles adicionales sobre su funcionamiento interno.

¿Se contemplan cambios en la Fuerza Pública?

El senador electo también se refirió a la posibilidad de incorporar nuevamente a miembros retirados de la Fuerza Pública en el próximo Gobierno.

Según explicó, hay personas que habrían salido de sus cargos en el actual Gobierno por no alinearse con la línea política de la administración.

Aunque evitó dar nombres, aseguró que se trata de personal capacitado en distintos rangos de las Fuerzas Militares y la Policía, quienes serían tenidos en cuenta en el nuevo escenario institucional.

¿Qué se sabe del posible gabinete ministerial?

Sobre la conformación del gabinete del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Germán Rodríguez fue enfático en que aún no hay decisiones oficiales.

Indicó que será el propio presidente electo quien definirá los nombres que integrarán el equipo ministerial.

Sin embargo, señaló que ya circulan algunos nombres en conversaciones privadas, aunque evitó mencionarlos para no generar especulación.

Como referencia, destacó el perfil del exministro José Manuel Restrepo, a quien describió como una persona con alta formación académica, títulos y experiencia, y aseguró que ese tipo de perfiles sería el modelo para el nuevo gabinete.