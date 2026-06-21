Lanzan Pasaporte Mundialista en Bogotá con descuentos, rutas y experiencias: ¿qué es y cómo funciona?

El Mundial no solo moverá la pasión por el fútbol en distintos países del mundo. En Bogotá, la temporada mundialista también se convertirá en una apuesta para dinamizar la economía local, atraer visitantes y fortalecer el consumo en negocios de la ciudad.

Con ese objetivo, anunciaron el lanzamiento del Pasaporte Mundialista, una estrategia diseñada para conectar a ciudadanos, turistas y visitantes con empresas y emprendimientos bogotanos que harán parte de una programación especial inspirada en la fiesta del fútbol.

La iniciativa estará activa entre junio y julio y reunirá a 141 empresas y emprendimientos vinculados a programas estratégicos del Distrito.

¿Qué es el Pasaporte Mundialista y cómo funcionará?

El Pasaporte Mundialista será una herramienta gratuita que permitirá a los participantes recorrer diferentes zonas comerciales de Bogotá mientras acceden a beneficios especiales.

Quienes lo reclamen podrán encontrar descuentos, promociones, actividades temáticas, transmisiones de partidos, experiencias gastronómicas, dinámicas culturales y ofertas comerciales en establecimientos aliados.

Desde el viernes 19 de junio, el pasaporte estará disponible para entrega gratuita en los comercios participantes. Además, los ciudadanos podrán apoyarse en un mapa interactivo habilitado por la Alcaldía para identificar establecimientos, organizar recorridos y conocer los beneficios disponibles en cada punto.

Mapa aquí

¿Cuáles serán las rutas temáticas disponibles?

La estrategia estará dividida en tres experiencias pensadas para distintos tipos de visitantes.

Gol y Sazón

Este recorrido reunirá establecimientos gastronómicos ubicados en sectores como Usaquén, La Candelaria, San Felipe y Chicó, donde los asistentes podrán combinar la emoción del Mundial con experiencias culinarias.

Experiencias Mundialistas

Esta ruta activará espacios comerciales y culturales en San Victorino y otros corredores estratégicos mediante actividades urbanas, exhibiciones de fútbol freestyle y transmisiones especiales de partidos.

Preparación del Hincha Mundialista

La tercera experiencia estará enfocada en fortalecer el comercio de productos textiles, deportivos y promocionales en zonas como Ricaurte, Américas–Carvajal, La Alquería, La Estrada y Restrepo, territorios reconocidos por su actividad comercial.

¿Cómo cerrará esta apuesta mundialista?

La programación terminará entre el 17 y el 19 de julio con una edición especial de ‘Hecho en Bogotá’, denominada ‘4 Años Jugando de Local’.

El evento se realizará en el parque de La 93 y contará con la participación de 60 emprendimientos bogotanos en una gran vitrina comercial inspirada en el Mundial.

Además de la oferta comercial, habrá actividades culturales, gastronómicas y espacios recreativos pensados para toda la familia.