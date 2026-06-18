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Video | Ladrones de camionetas embistieron y dispararon a policías en medio de una persecución en Bogotá

Lo que comenzó como una señal de pare en Suba terminó en una persecución por tres localidades más.

Valentina Bernal

junio 18 de 2026
07:25 a. m.
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Una persecución policial que atravesó varias zonas de Bogotá terminó convirtiéndose en un operativo que dejó capturas, un menor aprehendido y nuevas investigaciones abiertas.

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Todo comenzó durante labores de control de rutina y terminó con vehículos que ignoraron la orden de detenerse, policías embestidos y disparos durante la huida.

Ahora las autoridades intentan establecer si los implicados tendrían relación con otros hechos de hurto de vehículos registrados en la ciudad.

Video registró un violento robo a mano armada de una camioneta en Suba

Los hechos ocurrieron en la localidad de Suba. Según el reporte oficial, uniformados del CAI Alhambra adelantaban actividades de control cuando detectaron dos vehículos que llamaron su atención por la forma en la que se movilizaban.

Ante las sospechas, los policías decidieron detenerlos para realizar un procedimiento de registro, pero el operativo cambió de rumbo en cuestión de segundos.

Lejos de obedecer la señal de pare, los conductores hicieron caso omiso y emprendieron la fuga.

Delincuentes desataron persecución tras el robo de una camioneta en Suba

De acuerdo con las autoridades, durante el procedimiento uno de los automotores embistió a los policías. Al mismo tiempo, el otro vehículo aceleró para escapar.

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En medio de la persecución, los ocupantes de uno de los carros realizaron varios disparos contra los uniformados. Hecho que dio lugar a un intercambio de disparos.

La persecución se extendió por las localidades de Suba, Usaquén y Barrios Unidos, en un despliegue que terminó movilizando a varias unidades policiales.

¿Qué pasó con lo delincuentes después de la persecución?

Después del operativo fueron capturadas cinco personas y un menor de edad fue aprehendido. Además, las autoridades inmovilizaron los dos vehículos involucrados.

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Según la verificación realizada durante el procedimiento, ambos presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación.

Paralelamente, durante las diligencias también fueron hallados varios elementos como dos armas de fuego traumáticas, tres juegos de placas falsas y dos teléfonos celulares.

Estos elementos quedaron dentro del proceso que ahora avanza ante las autoridades judiciales.

En cuanto a los implicados, tras revisar antecedentes, las autoridades encontraron anotaciones judiciales por distintos delitos.

Entre estos aparecen registros por hurto, receptación, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y secuestro, entre otros.

Por esto, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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