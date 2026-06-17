Video | Violento robo se registró dentro de un bus del SITP: arrinconaron a los pasajeros y les quitaron todo

Un recorrido normal terminó convirtiéndose en un momento aterrador para los pasajeros que se encontraban dentro de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en Bogotá.

Un video divulgado por la Policía Metropolitana muestra el momento exacto en el que varios hombres irrumpen dentro del vehículo, toman el control del espacio y someten a quienes iban a bordo para despojarlos de todas sus pertenencias.

Las imágenes, grabadas al parecer desde un apartamento cercano, dejaron ver la forma en que ocurrió el robo y cómo los responsables escaparon aparentemente sin oposición.

Video captó el violento robo a un bus del SITP en Bogotá

Según quedó registrado en el video, el hecho comenzó cuando varios hombres ingresaron al vehículo mientras este realizaba su recorrido y se encontraba en un paradero.

Una vez dentro, empezaron a intimidar a los pasajeros y a obligarlos a desplazarse hacia la parte trasera del bus.

Las imágenes muestran cómo los usuarios quedaron acorralados mientras los delincuentes comenzaron a quitarles bolsos, teléfonos celulares y demás objetos personales.

Después de cometer el hurto, descendieron del bus llevando consigo los elementos robados y cruzaron la vía.

¿Qué pasó con los ladrones del SITP después de que se bajaron?

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el caso llegó inicialmente a conocimiento de la Policía luego de una alerta emitida por la central de radio.

La información indicaba que varias personas habían abordado un bus en un paradero ubicado sobre la avenida Guayacanes, en la localidad de Kennedy, y habrían cometido el robo contra los pasajeros.

Según las primeras versiones recopiladas, después del hurto escaparon utilizando un taxi que los esperaba cerca del sitio.

Ante esto, uniformados de la estación de Policía Mártires activaron un plan candado para intentar interceptarlos.

Esa búsqueda permitió ubicar el vehículo en el sector de Samper Mendoza. Durante el procedimiento fueron capturadas dos personas señaladas de participar en estos hechos.

Además, las autoridades reportaron la recuperación de 14 teléfonos celulares de diferentes marcas que habrían sido hurtados durante el asalto.

En el operativo también fue incautada una pistola traumática con un proveedor y ocho cartuchos.

¿Qué se sabe de los hombres capturados después de hurtar un bus del SITP?

Los detenidos tienen 31 y 40 años.

Junto con los elementos recuperados e incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos que les atribuyen.

La Policía indicó además que estas personas presentan anotaciones por hurto y lesiones personales.