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Ladrón con síndrome de Down engañó a una mujer, entró a su casa en Bogotá y terminó robándole todo

La familia que fue víctima del hurto también denunció una nueva modalidad de robo con un dron.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
09:11 a. m.
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Los delincuentes siguen buscando nuevas formas para entrar a las viviendas sin generar sospechas y esta vez, una familia de Bogotá aseguró haber sido víctima de una modalidad que habría comenzado con una historia aparentemente inofensiva.

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El caso ocurrió en el barrio La Soledad, en la localidad de Teusaquillo.

Nueva modalidad de robo a viviendas en Bogota, con un dron

Según relató la familia afectada, todo ocurrió el viernes 12 de junio sobre las 10 de la mañana.

A la vivienda llegaron dos personas. De acuerdo con el testimonio entregado por una de las víctimas, uno de ellos era una persona con síndrome de Down y el otro un hombre que tendría aproximadamente 35 años.

Ellos dijeron que un dron había caído dentro del patio de la vivienda y pidieron autorización para entrar y recuperarlo. La situación no parecía sospechosa y la madre de la familia decidió permitirles el ingreso.

Sin embargo, minutos después comenzaron las dudas sobre lo que realmente había ocurrido.

Ladrón con síndrome de Down engañó a una mujer y terminó robándole todo en Bogotá

La víctima aseguró que sospechan que el ingreso se dio mediante engaño. Este fue el relato entregado:

El viernes a las 10 de la mañana llegan dos personajes, uno con síndrome de Down y otro con 35 años, que dicen que cayó un dron en el patio de mi casa. Mi mamá accede a que entren a recogerlo porque parece que le engañaron y le pusieron alguna sustancia con un perfume.

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Según la denuncia, una vez dentro del inmueble ocurrió el hurto.

Al parecer, una de las personas que ingresó, el hombre con síndrome de Down, habría subido al segundo piso de la vivienda. Allí, según denuncian, fueron tomadas todas las joyas.

Posteriormente llegaron las verificaciones realizadas por las autoridades.

La víctima afirmó:

La persona con síndrome de Down es la que accede al segundo piso y roba todas las joyas. Cuando vino el CTI nos dimos cuenta que la persona utiliza guantes y en diferentes casos, porque ha hablado con varias víctimas, es el mismo modus operandi, la misma persona, y es el mismo Down quien roba todas las joyas.

La familia sostiene que el uso de guantes habría dificultado dejar rastros durante el hurto.

Finalmente, hicieron un llamado a verificar cualquier historia antes de permitir el ingreso de desconocidos, incluso cuando la situación parezca urgente o inofensiva.

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