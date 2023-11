¿Qué esperar de la reunión entre el presidente Petro y el expresidente Uribe sobre reforma a la salud?

Este miércoles 22 de noviembre se reunirán en la Casa de Nariño, a las 05:00 p.m., el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, voceros del Centro Democrático y expertos en el sistema de salud colombiano para debatir la reforma a la salud.

En torno a esa reunión, otros partidos políticos de Gobierno, independientes y de oposición le están solicitando al mandatario ser escuchados y así también expresar sus descontentos y preocupaciones de la reforma a la salud.

En entrevista con Noticias RCN, el representante del partido de La U, Víctor Manuel Salcedo, habló sobre los puntos con los cuales su partido no está de acuerdo del articulado.

¿Qué se puede esperar de la reunión?

Yo creo que el Gobierno se ha dado cuenta tarde que hay que sentarse con todos los sectores, no solo políticos, sino con los sectores sociales, las asociaciones de pacientes, con los gremios, los médicos, para entender lo que ha sido el sistema en estos 30 años.

Nosotros no somos enemigos de la reforma, somos enemigos de la forma en la que se está adelantando.

Me parece que la herencia que Guillermo Jaramillo tiene de ese texto de reforma es demasiado problemática, y que él, tanto el presidente, deberían retirar ese texto, conciliar uno nuevo y arrancar con un texto conciliado que no tenga tantos traumatismos en el debate y que no tenga una colcha de retazos como existe hoy con el proyecto.

¿El Gobierno ha invitado al La U a conciliar sobre la reforma?

Nosotros estuvimos en una reunión la semana anterior con los ministros del Interior, Salud, de Tecnologías y el director de Colpensiones. Yo fui claro y expresé cuáles son las preocupaciones, nosotros no vemos en el texto quién va a auditar los dineros de los CADS.

No vemos claro quién va a hacer la gestión del riesgo, lo de las facultades extraordinarias del presidente, en eso fuimos claro, no hay claridad en aspectos regionales que ya habían sido eliminados.

Catherine Juvinao cuestiona a partidos

Por medio de su cuenta de la red social X, la representante del partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció que los representantes del Pacto Histórico tenían acuerdos con partidos como La U, el Liberal y el Conservador, supuestamente, para beneficiar a las EPS.

“Ese 5 %, más el 3 % de incentivos, se acuerda con técnicos de los partidos Conservador, Liberal y de La U, que, además, son asesores de EPS”, afirmó la representante de Alianza Verde, Martha Alfonso.

A lo que Alfonso contestó: “Su uso malintencionado de mis declaraciones públicas y transparentes sobre la manera en que se acordó con asesores de EPS el artículo 53 que establece los criterios para las gestoras, solo demuestra que la reforma sí ha sido concertada, incluso con los opositores a la misma”.