¿Qué pasará con la demanda de Thomas Greg al Estado por más de $117.000 millones contra el Estado?

Este martes, José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería llegó hasta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para radicar las resoluciones firmadas, antes de que lo declararan insubsistente, y así dejar sin efecto las demanda que hizo Thomas Greg & Sons por los posibles perjuicios y daños reputacionales al Estado luego de que en septiembre de 2023 se diera por desierta la licitación para la expedición de pasaportes.

“Para hacer entrega de este documento, el tribunal prácticamente queda relevado de estudiar el tema porque no se va a ocupar de un acto administrativo que ya desapareció (…) Yo no quiero pasar a la historia como el viejito que dejó a Colombia sin pasaportes”, dijo Salazar.

El ahora exsecretario afirmó que su decisión de otorgar el contrato a Thomas Greg, según él, no se puede echar para atrás ni por el mismo presidente. “Esas decisiones no se pueden reversar porque son actos administrativos que no tienen ningún recurso. Además, el presidente es una autoridad administrativa que también está sometida a las normas de la contratación estatal que son muy claras en ese sentido”.

Ante el proceso actual que se suspendió la semana pasada aclaró que “es un procedimiento previo que no genera ninguna obligación ni ninguna responsabilidad por parte del Estado. La licitación no se ha abierto, esta en la etapa preparatoria”

Finalmente, el exfuncionario afirmó que no buscará interponer ningún recurso para volver a su cargo.

Entre tanto, Noticias RCN habló con fuentes cercanas al proceso de Thomas Greg & Sons. Aseguran que la demanda seguirá en pie hasta tanto no se firme el contrato actual que sería el 4 de marzo. Además, indicó que ya se llevó a cabo una reunión técnica para establecer los detalles del contrato.

Salazar fue declarado insubsistente por contrato a Thomas Greg

Después de varios meses de incertidumbre por el futuro del proceso para la expedición de pasaportes, el secretario general de la Cancillería adjudicó el lunes 27 de febrero el contrato a Thomas Greg & Sons argumentando que la empresa estaba habilitada y calificada con el mayor puntaje.

“Yo no he entregado ningún contrato a Thomas Greg, ese es el resultado de un proceso de licitación que se adelantó de acuerdo con la Ley 80 y las demás normas contractuales que disponen un procedimiento para la contratación estatal (…) Un proceso seguido por los órganos de control, no solo la Procuraduría sino también la Contraloría que fue realizado por los comités estructuradores y evaluadores que concluyeron que había un postor habilitado y calificado con el máximo puntaje que se había sometido al pliego definitivo de condiciones y que se hizo acreedor a un contrato para el cual se requiere el trámite de la licitación pública que se adelantó”.

Tras esta decisión, el presidente Gustavo Petro calificó al funcionario de traidor y lo declaró insubsistente: "El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí esta metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse".

"Puede hacer un fraude monumental": Petro sobre Thomas Greg & Sons

El presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de X, a la empresa Thomas Greg & Son, aunque no se refirió específicamente a la adjudicación del contrato para la expedición de pasaportes, hizo fuertes cuestionamientos principalmente en temas democráticos. Dijo que tiene varios contratos relacionados con el Estado y criticó a los propietarios e incluso algunos políticos colombianos.

“En el último año han logrado que Thomas&Sons propiedad de los hermanos Bautista y con lobby de políticos muy pero muy poderosos, pueda controlar toda la base de datos de los colombianos en la registraduría y al mismo tiempo controlan el escrutinio de las elecciones. Tienen el control de las dos palancas de la elección. Una empresa privada, Thomas&Sons, controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental”, escribió el mandatario colombiano.