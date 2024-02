¿En peligro licitación de pasaportes tras declaratoria de insubsistencia a funcionario de la Cancillería?

José Antonio Salazar, secretario de la Cancillería, fue declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro tras la adjudicación del contrato de la elaboración de los pasaportes a la firma Thomas Greg and Sons.

“El señor canciller encargado me restableció en ejercicio de todas las facultades como representante legal y entendí que la instrucción que me daba era cumplir y obrar de acuerdo con la constitución y la ley de manera estricta y eso es lo que he hecho”, explicó Salazar.

Después de que se conociera el acto administrativo a través del cual la Cancillería entregaba la licitación a la empresa mencionada, el presidente de la República reaccionó a través de redes sociales manifestando su descontento.

“El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”.

¿Cuáles son los efectos de una declaratoria de insubsistencia?

De acuerdo con el Concepto 071221 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública "la declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre nombramiento y remoción obedece a la facultad discrecional del nominador, fundada en la necesidad de mejoramiento del servicio y en el derecho de escoger a sus colaboradores por tratarse, de cargos de dirección, confianza y manejo".

“La declaratoria de insubsistencia es, en palabras coloquiales, la terminación de su relación contractual con la actual administración y [en este caso] no requiere de una motivación mayor a la voluntad de ese nominador de apartarlo del cargo“ explica Manuel Sánchez, abogado especialista en derecho administrativo.

Frente a la duda de que esta remoción del cargo pueda afectar la adjudicación de contrato Salazar responde firmemente que no es posible pues “los actos administrativos que suscribieron son actos que tienen vigencia a partir de su expedición y fueron expedidos en forma legal cuando estaba el proceso de la publicación, que es posterior. Cuando ya está en vigencia el acto bloquearon el Secop, que es el medio de comunicación contractual del Estado pero los actos administrativos entraron en vigencia y fueron debidamente expedidos”.

“Es de anotar que el acto administrativo de adjudicación de la licitación otorga unos derechos a terceros y obliga al Estado a cumplir los mandatos definidos en el pliego definitivo de la licitación que contiene las reglas de la contratación”, afirmó el secretario general a Noticias RCN.

Sin embargo, Manuel Sánchez destaca que, "si estos contratos ya tienen un acta de inicio muy seguramente se van a ejecutar en los términos inicialmente pactados. Si no tienen un acta de inicio, no habría nada en firme porque faltaría el cumplimiento de unos requisitos para poder sacar esa acta de inicio y que así naciese a la vida jurídica el contrato en términos de ejecución".

Además "frente a todos los actos administrativos que hayan sido emitidos por él hasta antes de su insubsistencia, la única manera de controvertirlos sería a través de la misma jurisdicción y tocaría acudir a través de una demanda", explica el abogado.

¿Qué pasa con la licitación de pasaportes?

Recientemente el Ministerio de Relaciones Exteriores suspendió una nueva licitación para el suministro de pasaportes en Colombia. Un contrato valuado en 416.146 millones de pesos.

Dicho ministerio afirmó que la suspensión se hacía para “hacer una revisión completa de las observaciones presentadas y con el fin de tomar las decisiones más adecuadas a los intereses del país”.

Este nuevo episodio prendió las alarmas en varios sectores teniendo en cuenta que el anterior proceso de adjudicación fue declarado desierto y dejó tras de sí una cuantiosa demanda contra la Cancillería y una investigación disciplinaria con Álvaro Leyva, quien se encuentra temporalmente suspendido de sus funciones.