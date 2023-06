"Se veía venir": Juan Carlos Losada sobre hundimiento de proyecto del cannabis

El hundimiento del proyecto en el Senado que pretendía regularizar el uso adulto del cannabis en Colombia ha desatado todo tipo de reacciones y comentarios.

En la plenaria del martes 20 de junio, con 47 votos por el sí y 43 por el no, los senadores decidieron hundir el proyecto que buscaba legalizar la producción y comercialización del cannabis. Se necesitaban 54 para su aprobación.

En entrevista con NoticiasRCN.com, el representante a la Cámara por el Partido Liberal y líder de la iniciativa, Juan Carlos Losada, entregó detalles de lo que fue el trámite y la concertación entre los senadores.

¿Cómo se siente después del hundimiento del proyecto?

Claramente estoy triste, sobre todo porque lo teníamos tan cerca, es que se hunde en último debate, por supuesto que es un golpe duro porque uno ya siente que lo tiene muy cerquita, que lo tiene realmente muy accesible, sin embargo, tengo la alegría de haber hecho un transcurso histórico por el Congreso.

Llegar a octavo debate en un tema tan polémico, que nunca habíamos logrado pasar de segundo debate, es realmente histórico y esperanzador.

¿Volverá a presentar el proyecto?

Nosotros vamos a seguir en la lucha, tenemos que reflexionar es cuál es el mejor mecanismo ahora, si a través de un acto legislativo, o tal vez de una ley estatutaria directamente. Vamos a contemplar estas opciones de aquí al 20 de julio, pero sin duda alguna vendremos con una nueva propuesta.

¿Considera que la ausencia de Alex Flórez en la plenaria afectó la aprobación del proyecto?

Por supuesto, de eso no hay ninguna duda. Nosotros tuvimos toda la tarde y prácticamente toda la noche casi hasta las 9:30 p.m., 53 senadores que querían votar a favor y ayer (martes 20) hubiéramos podido conciliar tanto en Senado como en Cámara, nos hizo falta un voto.

Ahora, hay que decir que no solamente fue el senador Flórez quien no estuvo en el recinto en el momento indicado, hubo otros también. Pero por supuesto que si hubiera estado el senador Flórez o hubiera estado el senador Lidio García, o el senador Mauricio Gómez Amín, de mi partido, con ese voto hubiéramos logrado sacar el proyecto adelante.

Ayer (martes 20) perdimos por siete votos, porque perdimos a Cambio Radical por la imposibilidad de conciliar, pero es que el lunes 19 cuando había oportunidad de conciliar teníamos seis votos de Cambio Radical lo que nos sumaba a nosotros 53 votos, nos estaba haciendo falta un solo voto.

¿Cómo se siente con los votos negativos de los senadores liberales Karina Espinosa y Juan Pablo Gallo Maya? Esto a pesar de que son partido de Gobierno

Yo siempre supe que esos senadores iban a votar en nuestra contra, ellos representan la ultraderecha del Partido Liberal, son congresistas que no deberían hacer parte de una colectividad liberal, su filosofía política está ligada al Centro Democrático y a la extrema derecha que a un partido socialdemócrata de centro izquierda como es el Partido Liberal.

La senadora Espinosa no solamente hizo todo lo posible para hundir el proyecto, sino que a ella misma ha radicado otros proyectos que van en contravía de nuestra visión de regulación y por supuesto que el senador Gallo, que es un senador de extrema derecha y que además ha tenido múltiples controversias conmigo al interior de la bancada.

Respecto a esos liberales ¿Considera que están equivocados en el partido al que actualmente representan?

Totalmente, en el lugar equivocado. Ellos no representan la filosofía que debería tener un verdadero Partido Liberal, no la representan ni en este tema, ni en muchos otros. En los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres a decidir sobre el aborto, no creen en la eutanasia, no creen en la regulación de las drogas.

No creen en las cosas básicas en las que tiene que creer un liberal si quiere de verdad llamarse liberal, por lo tanto, ellos harían bien en sincerar si se quiere su postura política y trasladarse a otra colectividad donde su pensamiento sea mejor representado que en el Partido Liberal donde básicamente son una minoría.

¿Y frente a otros senadores que hacen parte de la coalición de Gobierno que votaron negativamente?

Es una situación muy extraña que en partidos alternativos de corte social, demócrata, liberal, de centro izquierda, haya personas con este tipo de visiones que realmente son contradictorias con los postulados de la colectividad y de sus integrantes.

Creo que Colombia desde hace mucho rato está necesitando una verdadera reforma política para que la gente se pueda ubicar en el partido del espectro ideológico que más le corresponda a su forma de pensar.

Para que no haya colados dentro de los partidos que piensan de formas totalmente distintas, yo creo que eso los hace ver mal cuando hay gente al interior de su colectividad que realmente no respeta la filosofía.

Finalmente, ¿Cuál cree que fue el detonante para que se hundiera el proyecto?

Yo supe que el proyecto se iba a hundir en el momento en que no lo logramos votar el lunes porque sabía que había una muy alta probabilidad de perder los votos de Cambio Radical, que en ese momento ya eran esenciales para lograr el número de votos requeridos para un acto legislativo en segunda vuelta.

En ese momento yo ya estaba prácticamente seguro, era imposible, hubiera sido un milagro, por ejemplo, haber podido convencer cuatro o cinco senadores más del partido de La U.

Lo intentamos durante muchos días y no lo habíamos logrado. Yo sabía que si el partido Cambio Radical se retiraba el proyecto y ante la imposibilidad de conciliar, pues era lo que lo que se veía venir.