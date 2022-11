Juez dejó en libertad a acusados del atentado terrorista a estación de Policía en Barranquilla

En horas de la tarde de este miércoles 16 de noviembre se conoció la decisión de un juez de control de garantías en el caso del atentado terrorista contra la estación de Policía del barrio San José, de la capital del Atlántico, donde perdieron la vida seis uniformados.

El funcionario de la justicia colombiana decidió dejar en libertad a los tres hombres acusados por la Fiscalía de planear y ejecutar el ataque en el que perdieron la vida seis policías y resultaron heridas más de 40 personas el pasado 27 de enero de 2018.

El proceso penal que se llevaba a cabo por este hecho recibió en varias oportunidades la solicitud de vencimiento de términos por parte de los presuntos responsables, sin embargo, la medida había sido negada. Este miércoles, el juez a cargo del caso decidió aceptar el vencimiento de términos en vista de que a su juicio ya caducó el tiempo del proceso, a esto se le suma que el juzgado tampoco emitió un fallo contra los acusados.

De acuerdo con la Fiscalía Cristian Camilo Bellón, Nilson Mier Vargas y Dalila Duarte Martínez estarían involucrados con una célula del ELN que se atribuyó este hecho que enlutó a seis familias colombianas la mañana del 27 de enero de 2018. Esta misma estructura también habría sido la responsable del ataque al CAI de Soledad 2000, perpetrado al día siguiente de este macabro atentado.

Las pruebas que manejaba el ente acusador indicarían que Cristian Camilo Bellón habría ido el encargado de detonar el artefacto explosivo, mientras que la pareja de esposos Nilson Mier y Dalila Duarte, habrían actuado bajo complicidad en el atentado terrorista.

Las familias de las víctimas del atentado en este momento se encuentran desprotegidas, pues el abogado que llevaba la defensa del caso murió por covid-19 y desde entonces quedó en el limbo el proceso penal que buscaba un castigo para los presuntos respondables de la muerte de estos seis patrulleros.

Hoy las madres y esposas de los fallecidos piden justicia ante la decisión del juez de ordenar la libertad de estas tres personas:

Esperamos la justicia divina, porque la terrenal no sirve. Un hecho tan doloroso y hoy están esos seres libres, y no hay dinero ni para poner un abogado y saber qué pasó ahí, por qué las pruebas que habían no fueron suficientes para condenarlos, dijo la madre del patrullero Yosimar Márquez.