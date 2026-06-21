¿Quién es José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia para el periodo 2026 – 2030?

José Manuel Restrepo Abondano se convirtió el domingo, 21 de junio, en vicepresidente electo de Colombia para el periodo 2026 – 2030, junto a su fórmula presidencial, el abogado Abelardo de la Espriella, según el preconteo de la Registraduría.

Restrepo estudió en el Gimnasio Campestre de Bogotá y realizó sus estudios superiores, como economista y especialista en finanzas, en la Universidad del Rosario, antes de obtener un máster en Economía de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación, de la Universidad de Bath, en el Reino Unido.

Su relación con la academia se extendió, además, como rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y las universidades del Rosario y la EIA (Escuela de Ingeniería de Antioquia).

¿Qué se sabe de su paso por el Gobierno?

Restrepo también fue parte del Gobierno Nacional, bajo la administración Duque (2018 – 2022), primero como ministro de Comercio, Industria y Turismo, y posteriormente, como ministro de Hacienda y Crédito Público.

En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo su mayor reto fue reactivar el sector comercio y turismo tras la pandemia de COVID-19, que golpeó al país en 2020 y parte de 2021.

Y asumió como ministro de Hacienda, tras la renuncia de Alberto Carrasquilla, hasta el fin de la administración Duque. Fue en diciembre de 2021 cuando firmó junto al presidente y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, el decreto mediante el cual se reglamenta la política de Estado de gratuidad en la matrícula de instituciones de educación superior públicas.

El trabajo de Restrepo durante los próximos cuatro años:

Tras conocer los resultados de las elecciones, Restrepo publicó en su cuenta de la red social X un mensaje corto en el que se refirió a su compañero de fórmula: “¡Lo lograste, Tigre! Colombia eligió presidente y se llama Abelardo de la Espriella. Aquí comienza la Patria Milagro”.

En campaña, de la Espriella aseguró que no saldría de Colombia y sería José Manuel Restrepo el encargado de mejorar las relaciones internacionales del país.

“No voy a salir de Colombia en cuatro años (…) Mientras yo estoy en las regiones, el vicepresidente José Manuel Restrepo va a estar afuera, fondeando los recursos, tratando de recuperar la confianza perdida”.