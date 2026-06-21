¿Cuáles son los retos que enfrentarán el nuevo presidente de Colombia y su fórmula vicepresidencial?

El país cumplió una nueva cita con la democracia este domingo, 21 de junio. Las elecciones de segunda vuelta definirán quién será el presidente de la República para el periodo 2026 – 2030 y su fórmula vicepresidencial.

Ambos asumirán las riendas del país el próximo siete de agosto, enfrentando nuevos retos en materia de seguridad, salud y finanzas nacionales. En diálogo con Noticias RCN, el consultor político y docente investigador, Juan Falkonerth, indicó:

“Lo que estamos viendo es que entre los retos significativos está el de recuperar la confianza en las instituciones, recuperar la confianza en la democracia y hacer que el país esté menos polarizado. Indistintamente de la fuerza política que llegue a la Presidencia, esta debe recordar que su mandato es para todos los colombianos y no solo para el grupo político que lo acompañó en la contienda electoral”.

Ni Cepeda ni de la Espriella tienen mayorías en el Congreso:

De acuerdo con Falkonerth, uno de los mayores retos del nuevo presidente será aprobar sus iniciativas en el Congreso de la República, debido a que ninguno cuenta con mayorías:

“También hay retos significativos porque ninguna de las dos fuerzas políticas que hoy se disputa la presidencia tiene las mayorías en el Congreso de la República y, necesariamente, tendrá que hacer consensos para que sus iniciativas y sus principales reformas puedan surtir un trámite aceptable y puedan llegar a ver la luz”.

A estos retos se suma el de las finanzas nacionales. “La deuda externa y la deuda nacional es un factor que seguramente será decisivo, porque el siguiente gobierno entra desfinanciado y con grandes retos para todo el país”.

Además, el nuevo presidente y su fórmula tendrán que ofrecer soluciones para los sectores salud, seguridad y educación. “Hay muchas cosas que han tenido un retroceso y que el país necesita rápidamente reactivar”.

Retos en el plano digital:

El nuevo presidente se enfrentará, además, a una realidad alterna en el plano digital. De acuerdo con el docente e investigador, “definitivamente la narrativa política se da mucho más o es más importante y más relevante en las plataformas digitales y tecnológicas. Y es allí donde hay un reto muy importante porque, seguramente, el nuevo gobierno tendrá que bajar el tono, bajar la agresión para que, desde ahí, la polarización pueda relajarse un poco y la gente sienta que hay menos violencia digital. Violencia digital que, por demás, lamentablemente, hemos visto que es capaz de materializarse en violencia física y en desmanes y problemas de orden público”.

Los resultados, de acuerdo con Falkonerth, podrán ser interpretados como “un examen a este Gobierno Nacional, de cómo se sintió la gente. Si uno hace una lectura de la primera vuelta presidencial, podría decirse que empezaron perdiendo. El Gobierno Nacional, el oficialismo, pensaba que ganaría en primera y no pasó”.