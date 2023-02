Rafael Prins: esta es la historia del periodista que fue asesinado por el hijo de 'La Gata' en Bolívar

Jorge Luis Alfonso López, hijo de la empresaria Enilce López, mejor conocida como 'La Gata', fue condenado a 29 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Este personaje al cual la orden de libertad por parte de un juez le da el beneficio se convertirse en facilitador de paz, se le señala de haber participado en el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, el cual fue perpetrado por paramilitares.

Un 19 de febrero de 2015 se apagó la vida de Prins Velásquez, quien dedicó parte de su vida a cuestionar la administración de Jorge Luis Alfonso López, quien fungió como alcalde de Magangué en el periodo 2004 - 2007. Prins antes de ser un periodista, siempre veló por las causas sociales, los derechos de la ciudadanía y se preocupó porque políticamente todo estuviera bien.

En Magangué, municipio al sur de Bolívar, el hoy fallecido tenía un periódico llamado “El Apocalipsis” en el que los cuestionamientos a la Alcaldía de Jorge Luis Alfonso López eran reiterativos. Si bien durante muchos años este hombre batalló contra la corrupción, fue esto lo que quizá generó que hoy no siga contando historias.

En este municipio a orillas del río Magdalena, vivió durante muchos años Enilce López, quien es oriunda del departamento de Sucre, pero decidió llegar a estas tierras a trabajar y labrar su futuro. López actualmente está condenada por concierto para delinquir y homicidio. En este pueblo era ella quien mandaba. Además de tener el negocio de chance en varios departamentos, también era quien daba órdenes en la Alcaldía de su hijo.

En Magangué era una mujer respetada. Como en toda administración siempre hay amigos y allegados. Aquí es donde Rafael Prins comienza a tener protagonismo. Al principio, él se convirtió en amigo de la Alcaldía y promotor de ese imperio, pero esto, generó asombro entre los magangueleños que lo conocían debido a que siempre estuvo en una orilla distinta: cuestionando a los políticos y sacándole sus trapitos al agua.

Rafael Prins tenía 44 años y, gran parte de su vida la dedicó a preocuparse por temas que quizá no le competían. Que no hubiera maestros en las escuelas y que los terratenientes se quedaran con las tierras de los campesinos fue algo que siempre le molestó y por lo que siempre luchó. En aras de evidenciar las cosas que no le gustaban decidió fundar “El Apocalipsis”, un medio que Prins imprimía en hojas de block, le sacaba copias y comenzaba a repartirlas por el pueblo.

Lo que al principio fue algo inofensivo, al tiempo comenzó a incomodar. Entonces, sus críticas sobre la administración magangueleña no cayeron bien entre quienes estaban en el poder. Cabe mencionar que Prins le creyó al hijo de ‘La Gata’ porque este dijo entrar a la política sin necesidad de robar, bajo la premisa que ya contaban con suficiente dinero. Tan así, que su hijo había manifestado que no cobraría el sueldo de mandatario.

Si bien se desconoce aún el actuar de Prins, hay quienes aseguran que “Apocalipsis” terminó al servicio de la administración de los gatos con mensajes favorecedores. Y que, al parecer, su dueño obtuvo cargos, como por ejemplo en el Fondo Municipal de Tránsito y Transporte así como edil. Con el paso del tiempo hablar de política se volvió un acto osado. Entonces en el pueblo hubo miedo y nadie se atrevía hablar al respecto. Solamente Rafael Prins, quien volvió a ponerse la camiseta y cuestionar lo que para él, estaba mal. Entonces, es como si este personaje rompiera todo tipo de vínculo con ‘La Gata’ y fue esto lo que le costó la vida.

Aunque arremetió en varias ocasiones sobre la Alcaldía de Jorge Alfonso López, no lo hizo por mucho tiempo. En estos se refirió algunos contratos. Entre estos, uno de chatarrización de vehículos que se perdieron misteriosamente, así como un mal manejo en el cobro de multas.

La lista continúa y estos señalamientos molestaron a Enilce López, así como a su hijo y le causaron la muerte a Rafael Prins. El día de su asesinato, un 19 de febrero de 2005 en horas de la tarde, los sicarios lo alcanzaron en un punto conocido como el parque de la electrificadora, allí lo empujaron, cayó al piso y le dispararon.

Si bien algunas personas lo socorrieron y llevaron al hospital San Juan de Dios, Prins no resistió y murió. Dicen que con el asesinato de este personaje, murió la voz de quien se atrevió a contar la verdad.

La justicia condenó a Jorge Luis Alfonso López por este crimen y el caso se convirtió en la primera pena contra un autor intelectual de la muerte de un periodista en el país.