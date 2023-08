¿Cuáles son las recomendaciones que debe seguir ante un temblor?: experto responde

Un fuerte sismo de magnitud 6,1 y numerosas réplicas sacudieron este jueves 17 de agosto el centro de Colombia y su capital, donde una mujer murió tras lanzarse de un edificio por el pánico vivido, de acuerdo con la alcaldesa de Bogotá.

El temblor tuvo su epicentro en el municipio de El Calvario, en el departamento del Meta y ocurrió hacia el mediodía con una profundidad superficial menor a 30 km, indicó el Servicio Geológico Colombiano.

En el sismo, los edificios se tambalearon durante varios segundos, sonaron sirenas y cientos de personas salieron de los inmuebles y se precipitaron a las calles de Bogotá. Frente a esta situación, dialogamos en NoticiasRCN.com con Didier Pedreros Vega, magíster en Gestión del Riesgo y Desarrollo, con experiencia de más de 30 años en desastres naturales.

Temblor sacudió a Bogotá con varias réplicas

Los ciudadanos debemos estar atentos no solamente por el reciente sismo presentado sino por muchas mas razones. "En primera medida, debemos enfatizar en que Bogotá está en una zona sísmica, tenemos tres placas y un sistema compuesto por al menos 32 unidades de fallas. Han ocurrido sismos e históricamente se han presentado estos fenómenos en muchas partes del país, como el del Eje Cafetero. Por ende, estamos en una zona en donde estas situaciones se presentan y se van a seguir desarrollando", mencionó Pedreros.

En segunda medida, normalmente uno entra a preocuparse por estos terremotos cuando ocurren, pero desde hace mucho tiempo a las familias se les ha mencionado que deben tener ciertos elementos de emergencia, entre ellos, un botiquín, alimentos; linterna y un maletín con más elementos.

Sin embargo, estos objetos no son suficientes. De acuerdo con el experto: "También hay que entrenarse, capacitarse y recibir cursos de primeros auxilios y evacuación, con el fin de prepararse ante este tipo de situaciones. Para ello, es importante practicar en los simulacros. Si bien es cierto, esta situación no se asemeja con la realidad porque no se está moviendo la tierra, si es importante para conocer las salidas de emergencia, las rutas de evacuación y medir el tiempo en los desplazamientos desde el punto actual hasta el del encuentro. Frente a estos ejercicios, las personas pueden familiarizar esta situación y así salir de manera adecuada".

Recomendaciones de experto frente a los temblores

"Lo recomendable es seguir el procedimiento AVA, es decir autoprotección, verificación y actuación. El significado de la primera letra hace referencia a la protección que se debe tener cuando hay un sismo y se empieza a mover todo. Por ello, se debe cuidar la parte más importante del cuerpo: cabeza y cuello. Frente a esta situación, debo refugiarme en un lugar esquinero, cerca de columnas, lejos de ventanas y protegerse con los brazos la parte de arriba para que nada nos golpee. Verificación, significa que yo debo terminar tres cosas en lo posible: dónde ocurrió el sismo, qué tan grande es y qué profundidad tiene", contó Didier.

Además, el profesional enfatizó: "En Colombia, los sismos podrían perjudicar a Bogotá y pueden ser más preocupantes por la falla frontal de los Llanos Orientales como recientemente sucedió, también en el Río Magdalena, en el Río Cauca o en el Pacífico Colombiano".

Cabe la pena resaltar que los sismos mayores de cinco pueden ser peligrosos y si ocurre alguna de estas fallas es riesgoso y efectivamente, tendremos que evacuar.

"Del mismo modo, el tercer elemento si son cosas superficiales. El número mágico es 30, menos de este valor en kilómetros de profundidad son sismos superficiales y pueden ser muy peligrosos. Igualmente, sismos de más de 30 km son profundos y no pueden ser tan peligrosos. En últimas, si no existe información y no hay redes lo pertinente es evacuar y en el punto de encuentro también es importante esperar un tiempo prudencial, entre 20 o 30 minutos y si hay réplicas hay que seguir esperando", dijo en entrevista Didier Pedreros.

¿Qué hacer antes de un temblor?

Tenga claro números de celular de urgencia como: Defensa Civil, Policía, bomberos, ambulancia y hospitales.

Aliste un bolso con elementos importantes por si necesita evacuar la zona.

Si alguna de las integrantes de su familia está embarazada tenga un boso con documentos médicos por si requiere ser hospitalizada ante cualquier complicación.

Es importante que en tu casa, colegio o trabajo identifiques los lugares de alto riesgo

Es clave establecer un plan de emergencia junto a tu familia. Es decir, saber cuáles son las rutas de evacuación.

Anticípate y ten cuidado con cerrar los registros de gas, agua así como cortar el servicio de electricidad.

Ten siempre organizado un botiquín de emergencia con algunos elementos que seguramente tienes en tu casa: linterna, pilas con repuesto, comida y agua.

¿Qué hacer durante un temblor?

Aunque sea difícil es importante que maneje la calma y esté tranquilo. Piense qué es lo mejor que podrá hacer debido a que a veces el pánico puede jugarnos una mala pasada.

Siga las recomendaciones de personal experto como Defensa Civil, bomberos, Policía.

Si está en una vía pública aléjese de los postes, cables de servicios públicos y edificios altos.

Como es importante tener un plan de contingencia, acátelas y cúmplalas.

Si usted se encuentra en un edifico y se le dificulta salir, identifique un lugar seguro y refúgiese allí.

Aléjese de ventanas, espejos así como otros objetos pesados que con los fuertes y bruscos movimientos puedan caerle.

¿Qué hacer después de un temblor?