Este es el plan de la UNGRD para ayudar a las comunidades afectadas por la reducción del río Amazonas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) recientemente emitió una alerta en la que señala que parte del caudal del río Amazonas, el más importante del país, se ha reducido entre un 80% y 90% en tres meses.

La situación ha obligado a las autoridades locales a declarar el estado de calamidad pública, mientras los habitantes luchan por adaptarse a una realidad en la que el agua, su recurso vital, ha desaparecido casi por completo.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, habló al respecto en Noticias RCN.

¿Qué es lo que está pasando realmente en el Amazonas?

Lo primero es resaltar que estas condiciones son atípicas, que nosotros tenemos nuevamente que empezar a hablar constantemente y subrayar un concepto importante que es el de variabilidad climática.

En la región amazónica, hay unos ciclos del agua que han sido históricamente con unas temporadas más secas y con unas temporadas de lluvias, pero esos ciclos son cada vez más inestables, cada vez más impredecibles y además más recios.

Hoy tenemos una sequía, que por los registros que hay, hace 80 años no existía algo de este nivel, estamos hablando de que hay lugares donde no ha llovido en tres meses, que hay una reducción efectivamente de la lámina del agua en algunos puntos del 80 y el 90% y esto está teniendo una afectación, no solamente en las comunidades que viven ahí sino también en la fauna y en el ecosistema.

En otras regiones la gente está muy preocupada por la situación; unos no tienen de dónde sacar agua y los que viven de la pesca, también están muy afectados, ¿ya tienen ustedes un plan de choque?

El papel de la Unidad es el de coordinar el sistema y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo tiene que responder bajo la coordinación de la Unidad.

Nosotros hemos desplazado una comisión técnica que estuvo durante esta semana analizando la situación, vamos a regresar el día domingo para empezar a hacer acciones de emergencia. La idea es suministrar motobombas y tenemos que buscar la forma de entregarle a estas comunidades urgentemente mangueras para que puedan utilizar esas motobombas y mover el agua que hoy está más distante.

También hemos brindado asesoría técnica a los gobiernos locales para que adelanten los trámites necesarios para comenzar el envío de ayudas humanitarias.

¿Cómo van con los incendios? porque de verdad la situación es bastante crítica.

En este momento tenemos ocho incendios activos. Es altamente probable que dentro de unos días tengamos estos incendios extintos.

Lo que nos demuestra esta crisis de incendios forestales, es que sí o sí tenemos que fortalecer las capacidades del Estado. Hoy el Sistema tiene unas capacidades de respuesta, esas capacidades de respuesta funcionaron, pero tienen que funcionar aún mejor.

Yo he hablado ya varias veces acerca de la necesidad urgente de una legislación para tener un manejo integral del fuego en Colombia, eso no lo hacemos nosotros, eso lo tendrá que hacer el Congreso y son los congresistas los que tienen que apersonarse a esos temas.

Pero desde el Ejecutivo tenemos que fortalecer esas capacidades y los gobiernos locales, y esto es muy importante decirlo, en Colombia existe una autonomía territorial.