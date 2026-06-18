Regiotram de Occidente: ¿Cuándo empieza a funcionar? Gobernador dio buenas noticias

El Regiotram de Occidente alcanzó un hito clave para su puesta en marcha. Recientemente, se instaló en Mosquera la primera viga con la que el sistema ferroviario se sostendrá.

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Hasta el momento, este proyecto que mejorará considerablemente la conexión de Bogotá con los municipios de La Sabana tiene un avance del 41 % en su ejecución.

¿En qué van las obras?

Sin duda, la movilidad es una de las principales preocupaciones en Bogotá. Por eso, se estima que la megaobra les ahorrará a los vecinos de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza mucho tiempo en sus trayectos.

Actualmente, necesitan entre 90 y 120 minutos para llegar al centro de Bogotá. Con el Regiotram, el tiempo se acortará a tan solo 20 minutos.

Jorge Emilio Rey, el gobernador de Cundinamarca, confirmó en diálogo con Noticias RCN que la primera fase operativa estará lista antes de que acabe el próximo año, 2027.

La megaobra contempla dos fases de operación: la primera cubrirá la ruta que inicia en Facatativá y culmina en la localidad de Fontibón; y la segunda será desde ahí hasta la calle 26 con Caracas.

Primera fase para antes de acabar 2027

Es importante mencionar que el Regiotram estará vinculado al transporte público, mejorando también la conexión al interior de la capital.

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En cuanto a la financiación del proyecto, está respaldada por medio de un convenio firmado en 2017 por cerca de tres billones de pesos. Cundinamarca aporta aproximadamente 850 mil millones de pesos, mientras que el Gobierno cubre el resto.

El gobernador destacó que no ha habido complicaciones en los pagos: “Hasta el momento, se han cumplido todos y cada uno de los giros”.

Hace pocos días, el mandatario estuvo de visita en China para reunirse con la casa matriz de la empresa estatal del país asiático responsable de la obra. “Lo que representan hoy en materia de infraestructura para el mundo es absolutamente descrestante”, destacó.