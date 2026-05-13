Bogotá y Cundinamarca ya tienen fecha para el primer tramo del Regiotram de Occidente

El Regiotram de Occidente empieza a mostrar avances concretos. De acuerdo a lo revelado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, en entrevista con La República, el corredor que conectará a Bogotá con municipios del occidente de Cundinamarca ya tiene una fecha clara para su primera entrega.

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Rojas aseguró que el primer tramo entre Facatativá y Fontibón será entregado en 2027. Según explicó, el proyecto ya alcanzó un 40% de ejecución y mantiene el cronograma previsto para completar toda la obra en 2030.

El Regiotram de Occidente registra un buen nivel de avance porque el Gobierno ha mantenido su compromiso de cofinanciación y ha trabajado de manera articulada con la Gobernación de Cundinamarca.

El tren de Occidente busca conectar municipios como Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con Bogotá, integrando sectores de la capital como Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo y Los Mártires. La meta es movilizar más de 130.000 pasajeros diarios una vez el sistema esté completamente terminado.

¿Qué pasó con la financiación del Regiotram del Norte?

La ministra también se refirió a la situación del Regiotram del Norte, proyecto que busca conectar Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá. Según indicó, la capital aún no cuenta con los $2,3 billones necesarios para su participación financiera, una discusión que se mantiene desde 2019.

Rojas afirmó que entre 2020 y 2023 se realizaron más de 100 mesas técnicas relacionadas con el proyecto y que Bogotá participó en 90 de ellas. Sin embargo, señaló que la actual administración distrital, encabezada por Carlos Fernando Galán, ha presentado nuevas observaciones técnicas al proyecto.

La ministra indicó que 40 observaciones ya fueron aclaradas, 11 incorporadas y tres continúan pendientes de discusión. Además, aseguró que el objetivo es dejar abierta la licitación del Regiotram del Norte para evitar retrasos en el cronograma del proyecto.

¿Qué otros proyectos férreos avanza el Gobierno en Colombia?

Además del Regiotram de Occidente y el Regiotram del Norte, el Gobierno también impulsa varios corredores férreos para transporte de carga y conexión regional.

Entre ellos aparece la APP La Dorada-Chiriguaná, una red de 526 kilómetros que conecta la zona central del país con Santa Marta y que, según el Ministerio de Transporte, pasó de movilizar 12.000 toneladas en 2021 a 1,2 millones de toneladas en 2025.

A esto se suman otras iniciativas como el corredor Bogotá-Belencito, que contempla una inversión cercana a $600.000 millones para modernizar rieles y reemplazar traviesas deterioradas; la Red Férrea del Pacífico, que incluye obras entre Buenaventura, Palmira, Buga y Guacarí; y el Tren del Café, impulsado por Risaralda, Quindío, Antioquia y Caldas.

También avanza una propuesta férrea para el Meta, que conectaría Villavicencio con Puerto López y Puerto Gaitán, con la expectativa de extenderse en el futuro hasta Puerto Carreño. Según la ministra María Fernanda Rojas, las inversiones recientes en infraestructura férrea rondan los $20 billones.