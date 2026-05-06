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Reunión clave entre el alcalde Galán y el gobernador Rey para el futuro del Regiotram del Norte

Ambos mandatarios tendrán un encuentro luego de que la ciudad quedara afuera de la financiación.

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
09:15 a. m.
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Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, sostendrán una reunión en pocas horas para abordar el futuro del Regiotram del Norte, uno de los proyectos de movilidad más importantes para la región central del país.

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El encuentro se produce después de que el Gobierno Nacional anunciara la exclusión de Bogotá en la financiación de este proyecto estratégico para Cundinamarca. Esta decisión ha generado incertidumbre sobre el desarrollo de una obra que busca conectar la capital con varios municipios del departamento y mejorar la movilidad de miles de habitantes.

¿Cómo será la financiación del proyecto?

Según información oficial, el Gobierno también comunicó que la licitación está prácticamente lista para realizarse durante 2026. Este anuncio acelera los tiempos del proyecto, aunque mantiene en el aire la participación económica de la capital.

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá han manifestado su sorpresa ante esta situación, señalando que no fueron informados previamente sobre la decisión de excluirlos de la financiación.

La capital había comprometido un aporte de $2.3 billones de pesos para la financiación, recursos que forman parte del presupuesto destinado a proyectos de movilidad regional.

La sorpresa para el Distrito tras exclusión

El 81.6 % del proyecto estará a cargo de la Nación reflejados en $14.17 billones, y los $3.19 billones restantes son asumidos por Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional. El coste total es de aproximadamente 17.36 billones de pesos.

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Miguel Silva Moyano, secretario general de la alcaldía, cuestionó que la ciudad haya sido apartada: “La manera de resolver las falencias técnicas de este proyecto, que hemos venido manifestando en mesas técnicas, con la mayor prudencia y respeto, no es excluyendo a Bogotá, sino trabajando de manera armónica”.

El Regiotram del Norte busca mejorar la conexión de Bogotá con Chía, Zipaquirá y Cajicá principalmente. Se contempla que tenga una extensión de 48 kilómetros y movilice a cerca de 250 mil pasajeros diariamente.

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