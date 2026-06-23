¿Ya son definitivos los resultados de la segunda vuelta? Esto explicó el presidente del CNE

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, explicó el estado actual de los escrutinios tras la segunda vuelta presidencial y aclaró las dudas más frecuentes sobre el proceso que definirá oficialmente la elección del próximo presidente de Colombia.

En diálogo con Noticias RCN, Quiroz señaló que el proceso electoral contempla cuatro momentos distintos. El primero corresponde al conteo realizado en las mesas de votación una vez cierran a las 4:00 p. m., cuando jurados y testigos electorales verifican los resultados y elaboran las actas correspondientes.

Posteriormente se desarrolla el escrutinio municipal, realizado por jueces de la República, etapa que, según indicó, ya concluyó. Luego sigue el escrutinio departamental, donde se estudian y resuelven reclamaciones y solicitudes presentadas durante el proceso. Finalmente, los delegados del Consejo Nacional Electoral remiten los pliegos para dar inicio al escrutinio nacional.

Los resultados aún no son definitivos. Se explicó que el escrutinio nacional apenas comienza y que el Consejo Nacional Electoral debe revisar los pliegos remitidos desde todo el país para determinar si existen reclamaciones pendientes antes de avanzar hacia la declaratoria oficial.

¿Cómo funciona el escrutinio nacional en Colombia?

De acuerdo con Cristian Quiroz, el escrutinio nacional comenzó una vez se recibieron los pliegos provenientes de los 32 departamentos y de Bogotá. En esta fase se revisan las reclamaciones que eventualmente hayan quedado pendientes de resolución en las etapas anteriores.

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El presidente del CNE explicó que muchas observaciones suelen resolverse desde el primer momento del conteo en las mesas de votación y otras durante los escrutinios municipales o departamentales. Por ello, el objetivo de la etapa nacional es verificar qué solicitudes continúan vigentes y garantizar el debido trámite para todas las campañas participantes.

Quiroz recordó además que durante el proceso de escrutinio nacional de la primera vuelta presidencial no se presentaron reclamaciones por parte de las campañas, un antecedente que sirve como referencia para evaluar el desarrollo de la actual revisión de resultados.

¿Por qué no se cuentan nuevamente los votos del exterior?

Otro de los temas abordados fue la solicitud de revisar voto por voto los sufragios emitidos en el exterior. Sobre este punto, Quiroz afirmó que no se trata de una decisión discrecional del Consejo Nacional Electoral, sino de un procedimiento definido por la Constitución y la ley.

Según explicó, los pliegos físicos provenientes de los consulados ubicados en distintos países tardan semanas en llegar y regresar a Colombia. Debido a que entre la primera y la segunda vuelta presidencial transcurren apenas 21 días, esperar la recepción física de toda la documentación impediría cumplir los tiempos establecidos para las declaratorias electorales.

Por esta razón, el sistema contempla que la Registraduría consolide y digitalice la información generada en los consulados y que esos datos sean utilizados para el proceso de escrutinio correspondiente. Quiroz sostuvo que este mecanismo responde a criterios prácticos definidos en la normativa electoral vigente.