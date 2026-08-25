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Rescataron a nueve perros y gatos que vivían en presuntas condiciones de maltrato en Bogotá: así los encontraron

Según las autoridades, los nueve animales compartían una sola cama y los gatos no contaban con areneros.

Perros y gatos rescatados en Bogotá
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Mañana Express

agosto 25 de 2026
07:05 a. m.
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Una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales permitió el rescate de nueve animales de compañía que, al parecer, permanecían en condiciones inadecuadas dentro de un inmueble de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

La intervención fue realizada por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en un trabajo conjunto con médicos veterinarios y funcionarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, IDPYBA.

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Al verificar las condiciones en las que se encontraban los animales, las autoridades emitieron un concepto desfavorable y procedieron con la aprehensión preventiva de los cuatro perros y cinco gatos.

¿Cómo descubrieron las condiciones en las que vivían los animales?

El caso comenzó a ser investigado después de que ciudadanos compartieran en redes sociales una denuncia en la que alertaban sobre las condiciones en las que, presuntamente, se encontraban varios animales dentro de una vivienda.

Tras conocer la información, la Policía y funcionarios del IDPYBA se desplazaron hasta el inmueble para verificar la situación.

Durante la inspección, los médicos veterinarios evaluaron a los animales y encontraron diferentes condiciones que llevaron a emitir un concepto desfavorable sobre su estado y las condiciones del lugar.

Ante esta situación, las autoridades decidieron intervenir y trasladar preventivamente a los animales para garantizar su protección.

¿En qué condiciones encontraron a los perros y gatos?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los animales presentaban aparentes signos de desnutrición y algunas afectaciones en la piel.

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Entre las condiciones identificadas se encontraban casos de dermatitis y alopecia, enfermedades que deberán ser evaluadas y tratadas por profesionales veterinarios. Además, las condiciones del espacio también generaron preocupación.

Según el reporte, los nueve animales contaban únicamente con una cama, por lo que todos debían compartir el mismo lugar para descansar.

Los gatos tampoco tenían areneros y algunos de los animales permanecían expuestos a la intemperie.

Por esto, las autoridades consideraron que estas condiciones no cumplían con los requisitos mínimos de higiene y salubridad necesarios para garantizar el bienestar de los animales.

¿Qué pasó con los nueve perros y gatos rescatados en Bogotá?

Luego de la valoración realizada por los profesionales del IDPYBA, se emitió un concepto desfavorable que permitió aplicar la medida de aprehensión preventiva.

Esto significa que los animales fueron retirados del lugar de manera temporal para proteger su integridad y garantizar que reciban la atención médico-veterinaria que requieren.

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Los cuatro perros y cinco gatos quedaron bajo custodia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, entidad encargada de continuar con su valoración, tratamiento y recuperación.

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