Revelan dolorosos detalles de lo que habría detrás de la muerte de Celeste, niña asesinada en Bogotá

En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles del atroz caso de presunta violencia intrafamiliar y sexual de la que fue víctima Celeste, una niña de tres años que fue rescatada por su abuela y llevada a un centro asistencial en Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, a donde llegó sin signos vitales.

Cuando la niña fue hallada por su abuela estaba en un crítico estado de salud en su vivienda en Bosa, junto a dos hermanitos. La menor presentaba evidentes signos de violencia física y sexual.

Las primeras versiones señalaban como responsable de los hechos al padrastro de Celeste, quien, ante la evidencia recolectada, en la que incluso habría un video del abuso sexual al que fue sometida la niña, llevaron a las autoridades a proceder a su captura.

La brutal golpiza que le quitó la vida a Celeste

De acuerdo con el reporte de los médicos del hospital de Kennedy, donde ingresó sin signos vitales la niña, indica que su cuerpo presentaba evidentes señales de golpes en distintas partes de su cuerpo, así como signos de abuso sexual.

Jhon Ramírez, padre de la niña, contó lo que sabe del caso y la versión que maneja sobre la presunta responsabilidad de la pareja sentimental de la madre de la menor.

“Me llamaron y me tocó venirme. Me dijeron que me habían matado a la niña y me la habían violado (...) se me fue el alma”, dijo.

Supuestamente era la pareja de ella (…) que la violó en la noche, y por la mañana le pegó un patadón y me la mató, llegó sin signos vitales al hospital de Kennedy.

Lo que se sabe de la madre de Celeste, la niña asesina en Bogotá

Aunque el padre de Celeste no entregó muchos detalles de su relación con la madre de la niña, aseguró “no quiero verla”.

La persona señalada de ser el responsable de los crueles vejámenes a los que habría sido sometida la niña, al parecer, era la pareja sentimental de la mujer, sin embargo, el padre asegura no tener mayores detalles de quién era el sujeto, pues hacía tres meses no veía a su hija.

La información preliminar que se maneja es que las autoridades hallaron un video que evidenciaría el presunto abuso sexual proferido sobre la menor, prueba que, al parecer, lo incriminaría directamente en el caso y por lo que se procedió a su captura por el asesinato y abuso sexual contra Celeste.