Padre de menor de tres años asesinada en Bogotá pide justicia: "era un angelito hermoso”

Celeste, una niña de 3 años llegó este viernes sin signos vitales al Hospital de Kennedy, en Bogotá. La familia señala al padrastro de haberle propinado una brutal golpiza.

Su padre biológico Jhon Ramírez, habló con Noticias RCN. Dijo que hace más de dos años que no vivía con la menor y la última vez que la vio fue hace tres meses.

Me raparon mi alma y mi corazón, era un angelito hermoso

Relató que estaba entregando pedidos en Girardot cuando se enteró de la muerte de su hija. “Me llamaron y me tocó venirme. Me dijeron que me habían matado a la niña y me la habían violado (.,..) se me fue el alma”.

Afirmó que no conoce al presunto responsable del crimen de la menor. “Supuestamente era la pareja de ella”

Lo único que pide es justicia, que el responsable pague por lo que hizo. “No puedo hacer nada más porque no podemos tomarla por propia mano”.

Finalmente pidió perdón a su pequeña hija por no protegerla. “Que la amo y me perdón por todos los errores que cometí, por no ponerle cuidado. La llevo en mi sangre y mi corazón, se me fue mi hija”.