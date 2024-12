“Espero su renuncia”: la solicitud del presidente Petro al ministro Ricardo Bonilla

En el marco del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en el que resultó salpicado el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia del jefe de la cartera.

Sin embargo, el presidente argumentó que esta decisión no se debe a que no crea en el ministro.

Presidente Petro a ministro Ricardo Bonilla: “Espero su renuncia”

El jefe de Estado publicó en su cuenta de X un extenso mensaje en el que se refiere a la situación de Bonilla, quien se encuentra bajo la lupa debido a que recientemente resultó involucrado en el escándalo de la UNGRD.

“Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno, porque quiero que sea un economista como Varoufakis y no como Tsipras, porque no voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones, y porque usaré la constitución si el congreso se deja llevar de quienes extorsionan y buscan el golpe inconstitucional, porque mi deber es ayudar con todo a la gente que trabaja y estudia, y no arrodillarme ante quienes sirven los más poderosos intereses de la codicia y la insensibilidad con los humildes. Espero su renuncia porque ahora debe dedicarse a su defensa sin mancha de usar el poder en su defensa".

