Me condenan no por ladrón, sino por violar el derecho a la contratación: Rodolfo Hernández apelará condena por caso Vitalogic

El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se pronunció a través de un comunicado, luego de que se conociera la decisión del juez de condenarlo a 64 meses de prisión por el caso Vitalogic, además de inhabilitarlo por 60 meses para ejercer funciones públicas por el delito de celebración indebida de contratos.

Hernández aseguró que "no me condenan no por ladrón, ni por haberme robado un peso; simplemente me condenan porque violé dizque el derecho a la contratación".

Además, dijo que no tenía ningún interés de favorecer a una persona que "nunca había visto en la vida" con un contrato de $340 millones. Añadió que eso fue lo que motivó al juez de condenarlo en el marco de este caso desarrollado durante su administración en la capital santandereana.

Rodolfo Hernández apelará su condena

El excandidato presidencial afirmó que va a apelar ante el Tribunal Administrativo de Santander el fallo de primera instancia, pues insiste en que su equipo tiene los argumentos para contradecir la sentencia.

Hoy soy un hombre libre (...) hasta que la sentencia quede en firme

El ingeniero agregó que se enfrentará a la "maquinaria perversa de la politiquería" y que "un sistema corrompido" le dejó como consecuencia 400 demandas administrativas, penales y fiscales.