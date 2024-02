¿Cuánto ganará Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO?

El Termómetro Político de Noticias RCN dio a conocer en primicia el decreto con el que la Cancillería ordenaba abrir nueve embajadas nuevas y crear otros 115 cargos, pues conocimos también en primicia el estudio técnico que presenta el cargo al Presupuesto General de la Nación (PGN) que serán $55.000 millones anuales, ese es el cargo solo de la nómina.

Sin embargo, todos los funcionarios que sean asignados a misiones por fuera del país, que en total son 62 de esos 125, tienen derecho además a los pasajes de traslado, prima de instalación, vivienda y manutención para el funcionario diplomático y su familia, el transporte de la mudanza y viáticos.

¿Cuánto ganará Armando Benedetti ante la FAO?

En las últimas horas, se conoció el decreto en el que oficialmente se nombra al exsenador Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO en Italia.

El Termómetro Político indagó sobre el salario que tendrá Benedetti y, según el decreto 2078, un embajador plenipotenciario, cargo en el que fue nombrado el exsenador, tiene como asignación básica mensual de 6.490 euros, es decir más de $27 millones, pero, además, según el decreto 905, un embajador tiene derecho a una prima mensual de más de $21 millones, ahí va en $50 millones fijos mensuales.

El valor sigue aumento porque sumando que también tiene derecho a gastos de representación que serían de hasta 11.300 euros, es decir $48 millones también establecidos en el decreto 2078, por supuesto, esos gastos no son fijos, depende del manejo del embajador y se tienen que justificar.

#Primicia en #ElTermómetroPolítico | @NoticiasRCN conoció el documento de Cancillería que revela cuánto costarán las nuevas embajadas. Además, Armando Benedetti recibirá entre $50 y $100 millones mensuales, con gastos de representación, como embajador ante la FAO

Finalmente, hay un pago por viáticos establecidos en el decreto 274 y corresponden al 75 % adicional de la asignación diaria del salario.

No queremos trivializar la labor de los embajadores y el servicio en el exterior, lo discutible es cuando se nombra gente por fuera de la carrera diplomática que no está preparada, o cuando se usa, por ejemplo, para pagar favores políticos y justificar el amiguismo.

Sindicato de Cancillería no está de acuerdo con nombramiento de Benedetti

Sobre Benedetti, uno de los sindicatos de la Cancillería publico un comunicado en el que aseguran que el exsenador no cumple con los requisitos, no pertenece a la carrera diplomática y no ha pasado el proceso de mérito.

También dicen que "durante su misión en Venezuela, el señor Benedetti no demostró contar con las capacidades para ejercer cargo diplomático e incurrió en faltas administrativas y disciplinarias”.