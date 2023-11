Sargento secuestrada con sus hijos por el ELN dice que la orden se dio desde La Habana

La sargento Karina Ramírez fue secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el pasado 3 julio, junto a sus hijos, cuando se trasladaba desde Melgar, en Tolima, hacia Arauca donde fue solicitada por el Ejército.

La abordaron a la altura del municipio de Fortul. La sargento, cuatro meses después de ser liberada, relató a Noticias RCN los momentos en los que integrantes de la guerrilla se la llevaron, a sus hijos de 6 y 8 años, y mascota.

“Me dijo – ¿señora, usted para dónde va? - le dije a él, voy para Arauca. Me dijo sí, ¿pero a qué va a ser? Obviamente yo ahí en ningún momento me les identifiqué como militar. Le dije: voy a trabajar”, contó la sargento Ramírez.

Tuvo que esperar unas horas y, tras una enigmática llamada, el guerrillero le dijo lo que ella ya intuía: “permítame decirle que a partir del momento queda retenida”. Ahí empezó su tragedia.

El secuestro fue rechazado por varios sectores, pues se dio en medio de la negociación que el Gobierno adelanta con el ELN. Fueron cinco días en los que estuvo en poder de la guerrilla, el 7 de julio la entregaron a una comisión humanitaria.

¿Quién autorizó el secuestro de la sargento Karina Ramírez?

La uniformada señaló que el mismo guerrillero que la secuestro le dijo que los de La Habana. Entonces yo le dije ¿en La Habana? ¿los de la mesa de negociación?, me dijo sí, ellos.

Tiempo después se conoció que quien estuvo con ella fue alias Emiliano del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, cuyo cabecilla principal es alias Pablito.

Cuatro meses después de este hecho a la militar nunca le devolvieron el carro en el que se movilizaba el día del secuestro y aún le preocupa lo que puedan hacer con él: “Obviamente me da miedo porque pues no sé para qué pueden usar el vehículo”.

Sin contar las secuelas que le quedaron en su salud mental, asegura que el trato psicológico no ha sido el adecuado. “El trato que me dieron los psicólogos y el psiquiatra tanto a mí como a mis hijos no fue el trato adecuado. Siempre decían que fueron cinco días producto de mi imaginación”.

Nunca recibió una llamada del comandante del Ejército ni mucho menos del presidente de la República, solo espera que algún día sepa convivir con este episodio que nunca podrá olvidar y que la marcó de por vida.