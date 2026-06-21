“Se han desplegado garantías como en ninguna otra elección”: registrador tras el cierre de urnas

Finalizadas las elecciones presidenciales de segunda vuelta, el registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un balance de la jornada del domingo 21 de junio en la que el país eligió a su fórmula de presidente y vicepresidente para el periodo 2026 - 2030.

Junto a representantes de otras entidades, informó que, “en un acto de transparencia, se publicaron los sistemas de información en cero y los boletines en cero para empezar a recibir la información del preconteo”.

Las urnas cerraron a las 4:00 de la tarde y, durante la jornada, Penagos insistió en que los colombianos demostraron su compromiso “con la democracia. La ciudadanía ha salido a votar de manera masiva y ejemplar. Nos da mucho orgullo a las autoridades aquí presentes que millones de colombianos, con tranquilidad, con entusiasmo y con espíritu democrático hayan, durante el día y durante la semana, fuera del país, acudido a las urnas”.

Un trabajo de todos:

El registrador destacó el trabajo de las demás instituciones para garantizar el desarrollo de unas elecciones libres, seguras y transparentes, en el cierre del ciclo electoral 2026:

“El buen suceso de un proceso electoral”, comentó, “es responsabilidad de todas las entidades que hacen parte del Estado colombiano”. Y a ese trabajo se suman, de manera activa, los ciudadanos como jurados de votación y testigos. De acuerdo con Penagos, es necesario:

“Reconocer a los 860.000 jurados de votación, hombres y mujeres elegidos aleatoriamente, que han cumplido una gran labor y le han prestado un servicio a su país. En este momento, están contando los votos y diligenciando cada una de las actas electorales a mano, en presencia de más de 350.000 testigos de las dos campañas políticas, que van a poder verificar el resultado en cada una de las 122.000 mesas de votación”.

Las elecciones con más garantías de la historia:

El registrador dijo que, en las elecciones de segunda vuelta, este domingo 21 de junio, se han desplegado garantías como en ninguna otra elección en la historia de Colombia: auditorías internacionales, auditores de los partidos, biometría facial, publicación en tiempo de las actas electorales y una serie de mecanismos que dan cuenta de un proceso electoral bien gestionado”.

En concreto, la jornada contó con el acompañamiento técnico de 16.000 observadores electorales, de 36 organismos. De ellos, 15.000 fueron de nacionalidad colombiana y otros 1.000 extranjeros. Además, según Penagos, “los testigos electorales de los partidos están autorizados para tomar desde la mesa de votación la fotografía del acta antes de que la Registraduría la publique”.