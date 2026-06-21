Fiscalía reportó 34 capturados durante jornada electoral: primer registro

La Fiscalía General de la Nación entregó un balance preliminar sobre el desarrollo de la segunda vuelta presidencial que se lleva a cabo este 21 de junio en Colombia. De acuerdo con el reporte oficial, hasta el mediodía las autoridades habían realizado 34 capturas en diferentes regiones del país.

Del total de detenidos, tres personas estarían involucradas en presuntas conductas relacionadas directamente con la jornada electoral. Los otros 31 capturados registraban órdenes judiciales vigentes por distintos delitos y fueron ubicados durante los operativos de control desplegados en el marco de las elecciones.

¿Qué irregularidades electorales fueron detectadas?

Entre los casos reportados por las autoridades se encuentra la captura de un hombre en Villavicencio, Meta, señalado de intentar hacerse pasar por un testigo electoral. En Inírida, Guainía, otro ciudadano fue detenido tras presuntamente intentar votar utilizando la identidad de una persona diferente.

A estos hechos se suma un procedimiento realizado en Valledupar, Cesar, donde un hombre fue capturado luego de que, según las autoridades, destruyera una urna de votación. Los tres casos son objeto de verificación e investigación por parte de los organismos competentes.

Operativos y controles en distintas regiones

La Fiscalía también informó que las otras 31 capturas corresponden a personas requeridas por la justicia por delitos como homicidio, secuestro, extorsión, delitos sexuales, violencia contra servidor público, abigeato y fuga de presos. Los procedimientos se desarrollaron en Bogotá y en departamentos como Antioquia, Atlántico, Caquetá, Cauca y Nariño.

Para atender cualquier situación relacionada con la jornada democrática, cerca de 8.000 funcionarios de la entidad fueron desplegados en todo el territorio nacional. Su labor consiste en monitorear posibles hechos que puedan derivar en investigaciones penales y apoyar las acciones de control durante las votaciones.

Por otro lado, las autoridades reportaron la incautación de 114 millones de pesos en el municipio de Cantagallo, Bolívar. El dinero era transportado en una camioneta por tres personas y quedó a disposición de los organismos competentes para adelantar las verificaciones correspondientes.

La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos asumirá el análisis del caso con el fin de establecer la procedencia de los recursos y determinar si existe alguna irregularidad relacionada con su movilización en medio de la jornada electoral.