¿Con cuántos votos ganaron los últimos presidentes de Colombia?

La cita con la democracia es este domingo 21 de junio. Millones de colombianos vuelven a las urnas para votar por el próximo presidente de la República: Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, ¿quién ganará?

En la primera vuelta, desarrollada el domingo 31 de mayo, dejó a De la Espriella con 10.361.499 votos y Cepeda recibió el apoyo de 9.688.361 votantes, según el preconteo de la Registraduría.

¿Cuántos votos se necesitan para ganar en segunda?

Para que un candidato resulte ganador en primera vuelta, necesita la mitad más uno (50 % + 1). No obstante, en las últimas dos elecciones ninguno ha logrado esta marca.

En el caso de la segunda vuelta, el ganador solamente necesita ser el que más votos obtenga. Tampoco afecta si el voto en blanco gana, diferente a la primera vuelta, que sí hubiese tenido ajustes.

Partiendo de esto, no hay un número fijo para quedar presidente en segunda vuelta. Aunque se puede tener en cuenta el efecto retrovisor, es decir, comparar las últimas jornadas.

Las segundas vueltas de los últimos años

El 19 de junio de 2022 se desarrolló la segunda vuelta. Gustavo Petro venció a Rodolfo Hernández tras obtener 11.292.758 votos (50.42 %). El segundo se quedó con 10.604.656, por lo que la diferencia fue de 688.102 votos.

Cuatro años atrás, el 25 de junio de 2018, Iván Duque ganó con 10.373.080 votos, superando a Petro, que se quedó con 8.043.189. Los separaron 2.329.891 votos.

El 15 de junio de 2014, Juan Manuel Santos se reeligió luego de obtener 7.839.342 votos, 922.341 más que su contrincante Óscar Iván Zuluaga, que recibió 6.917.001.

La segunda vuelta de 2010 se llevó a cabo el 20 de junio. Santos obtuvo 9.028.943 votos y el segundo, Antanas Mockus, se quedó con 3.587.975 votos. La diferencia fue de 5.440.968.

Cuatro años antes, en 2006, hubo un hecho insólito: el entonces presidente Álvaro Uribe se reeligió en la primera vuelta. Obtuvo el 62.35 %, traducido en 7.397.835 votos. La segunda posición fue para Carlos Gaviria con 2.613.157.

En 2002 ocurrió el mismo hecho: Uribe se llevó la victoria en primera. Quedó con 5.862.655 votos (54.51 %), superando los 3.514.779 votos de Horacio Serpa.