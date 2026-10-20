Soldado habría matado a un suboficial y luego se habría quitado la vida dentro del batallón en Sogamoso

Un hecho con arma de fuego ocurrido en la madrugada de este martes 20 de octubre en las instalaciones del Batallón de Artillería N.° 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá, dejó dos integrantes del Ejército Nacional muertos y otras dos víctimas lesionadas que corresponden a un soldado y un canino.

La información fue confirmada por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, que señaló que las circunstancias del caso son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

¿Qué se sabe del hecho ocurrido en el batallón de Sogamoso?

Según la información divulgada por la institución, el episodio se registró durante las primeras horas de este martes al interior de la unidad militar.

La secuencia de los hechos aún no ha sido esclarecida por las autoridades. Sin embargo, el reporte oficial indica que un soldado profesional accionó su arma de dotación contra un suboficial y posteriormente, se habría quitado la vida.

Hasta el momento, el Ejército no ha entregado detalles adicionales sobre las identidades de los fallecidos ni sobre las circunstancias que habrían antecedido al suceso.

¿Qué ocurrió tan pronto se conoció el suceso?

Tras conocer lo ocurrido, la institución aseguró que activó los protocolos correspondientes y puso en marcha las actuaciones necesarias para establecer qué sucedió dentro de las instalaciones militares.

También dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a los familiares del suboficial y del soldado fallecidos, mientras se adelanta la atención médica de las personas y animales afectados.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer las responsabilidades que correspondan a partir de las investigaciones.