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Video captó una nueva modalidad de robo en bus intermunicipales: delincuentes viajan como pasajeros

Los responsables esperan a que los viajeros se queden dormidos para hurtarles billeteras, maletas y computadores.

Valentina Bernal

Noticias RCN

octubre 18 de 2026
05:22 p. m.
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Las empresas de transporte intermunicipal en el Huila encendieron las alertas por una modalidad de hurto que pone en riesgo las pertenencias de los pasajeros durante los recorridos nocturnos.

A diferencia de los asaltos tradicionales, los delincuentes ya no necesitan detener los vehículos en carretera ni amenazar a sus ocupantes con armas: ahora compran un tiquete, abordan el bus y esperan el momento oportuno para robar.

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¿Cómo funciona la nueva modalidad de robo en los buses intermunicipales?

Fernando Pacheco, representante de una empresa de transporte intermunicipal, explicó que las formas de cometer estos delitos han cambiado con el tiempo. Según señaló, anteriormente los delincuentes interceptaban los vehículos desde el exterior y amenazaban a los conductores para obligarlos a detenerse.

Otra de las prácticas consistía en subir al bus como pasajeros y, una vez a bordo, intimidar con armas a los ocupantes para despojarlos de sus objetos personales.

Sin embargo, la modalidad que actualmente preocupa al sector se caracteriza por la discreción con la que actúan los responsables. Al viajar legalmente como usuarios del servicio, pasan inadvertidos y pueden identificar a quienes llevan equipaje u objetos de valor.

¿Cómo hacen para que las víctimas no se den cuenta?

Los recorridos nocturnos se han convertido en un escenario propicio para estos robos. Los delincuentes esperan a que los pasajeros se duerman y, de manera disimulada, revisan o palpan sus morrales para localizar elementos que puedan sustraer rápidamente.

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De acuerdo con lo advertido por el representante del sector, los responsables pueden hurtar las pertenencias de hasta tres pasajeros en un mismo viaje sin despertar sospechas.

Pacheco explicó que la combinación de oscuridad y viajeros dormidos dificulta que las víctimas se percaten de lo ocurrido en el momento.

¿Qué dicen las empresas de transporte intermunicipal?

Además de las pérdidas económicas y la preocupación por la seguridad de los usuarios, el gremio transportador manifiesta inquietud por las dificultades para lograr que estos casos avancen ante las autoridades judiciales.

Según Pacheco, cuando los hurtos se cometen sin amenazas, armas o agresiones físicas, existe la percepción de que reciben un tratamiento menos severo. También advirtió que la falta de denuncias formales puede dificultar el avance de las investigaciones.

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El representante calificó de débil la respuesta judicial frente a estos hechos y señaló que, sin una denuncia que permita activar los procedimientos correspondientes, los esfuerzos de las empresas para identificar a los responsables pueden resultar insuficientes.

Cámaras han detectado robos de equipaje y encomiendas

La preocupación del sector no se limita a las pertenencias de quienes viajan en los buses. Las cámaras de seguridad de las empresas también han permitido identificar otras prácticas delictivas que afectan el transporte de equipaje y mercancías.

Según lo señalado por el gremio, algunos delincuentes aprovechan los reductores de velocidad para acercarse a los vehículos, ingresar a las bodegas y arrojar maletas hacia la carretera, donde otros cómplices pueden recogerlas.

Los vehículos destinados al transporte de encomiendas tampoco estarían a salvo de estas acciones, lo que amplía el impacto de la delincuencia sobre la operación de las empresas y los bienes de sus clientes.

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