Fuertes lluvias en Villavicencio dejan más de 500 familias afectadas y obligan a evacuaciones

Las intensas lluvias que se registraron durante la noche y gran parte de la madrugada en Villavicencio provocaron emergencias en distintos sectores de la ciudad, especialmente por el desbordamiento del río Guatiquía y el Caño Maizaro. De acuerdo con la Defensa Civil del Meta, las inundaciones afectaron cientos de viviendas y obligaron a realizar evacuaciones preventivas en las zonas más vulnerables.

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Según informó Jorge Díaz, director de la Defensa Civil seccional Meta, los barrios Ricaurte y Santa Fe estuvieron entre los más impactados por la creciente de los afluentes. “Tuvimos una fuerte lluvia en la ciudad de Villavicencio” que generó afectaciones por el desbordamiento del Caño Maizaro y el río Guatiquía, explicó el funcionario.

Evacuaciones y rescates durante la emergencia

Los organismos de socorro desplegaron operativos durante varias horas para atender a las familias afectadas y coordinar las acciones con el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo.

Díaz aseguró que fue necesaria la evacuación de varios adultos mayores. En uno de los casos, dos personas de avanzada edad fueron trasladadas mediante el denominado “Plan Padrino”, debido a que el agua alcanzó niveles cercanos a la cintura dentro de sus viviendas.

Asimismo, otro adulto mayor cayó al Caño Maizaro durante la emergencia, pero logró ser rescatado “sano y salvo” gracias a un trabajo articulado entre los equipos de socorro y la comunidad del sector.

Autoridades evalúan daños y necesidades

Tras la disminución de las lluvias, la Defensa Civil inició la evaluación de daños y necesidades para determinar el impacto total de la emergencia y coordinar la entrega de ayudas a los afectados.

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De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la entidad, más de 500 familias resultaron afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas. Sin embargo, el organismo aclaró que se trata de familias afectadas y no damnificadas, ya que, una vez cesaron las precipitaciones, “la situación se normalizó” en gran parte de los sectores inundados.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas cercanas al río Guatiquía y al Caño Maizaro ante el riesgo de nuevas crecientes, mientras avanzan las labores de verificación y atención a las comunidades impactadas por el fuerte temporal.