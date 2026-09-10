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Policía rescató a joven que fue arrastrada por la corriente en Cesar

Las lluvias en la zona norte del departamento han causado daños incalculables los últimos días.

Foto: emisión de Noticias RCN
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octubre 09 de 2026
01:36 p. m.
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Lo que parecía una tarde con amigos en el río San Juan, jurisdicción de San Alberto, Cesar, estuvo a punto de terminar en tragedia cuando una joven fue arrastrada por la fuerza de la corriente.

Sus compañeros pidieron ayuda a gritos y el llamado fue atendido, de manera oportuna, por un uniformado de la Policía que se encontraba en la zona, sin importar el riesgo.

Un acto heroico que destacó el alcalde del municipio, Édgar Ricardo Díaz: “Agradecemos a la Policía Nacional, sobre todo al patrullero Mateus, que fue muy valiente al hacer la hazaña, en compañía de los organismos de socorro que se encontraban alrededor”.

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Lluvias en la zona norte del departamento generan pérdidas incalculables y daños en las carreteras

Las lluvias de los últimos días en la zona norte del departamento han causado pérdidas incalculables en el sector agrícola y el colapso de algunas vías en zona rural de cinco municipios.

De acuerdo con las autoridades, el desbordamiento de los ríos Pereira, Mocho y otros afluentes han afectado a cerca de 267 familias.

Además, se reportó en algunos puntos de la región que la creciente alcanzó los dos metros de altura.

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Luis José García, damnificado por las lluvias, advirtió que “ya con esta son cuatro veces en las que nos hemos visto afectados por el invierno y el Gobierno regional nada que se pronuncia sobre estas cuestiones”.

Aunque el país se enfrenta desde hace algunos meses al fenómeno de El Niño, las lluvias no han desaparecido, ni van a desaparecer por completo, según el Idiger. Eventos similares podrían seguirse registrando hasta que termine la segunda temporada de lluvias del año.

Otro damnificado que dijo llamarse Guillermo Torres, señaló que “pudo haber sido una bendición, un aguacero muy bonito, porque los últimos días casi no nos había llovido, pero nos acabó con la carretera que, de por sí, ya estaba en muy malas condiciones”.

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