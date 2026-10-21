Sujeto asesinó a disparos a un perrito en Santander: habría sido una venganza contra su vecino

Un nuevo caso de presunto maltrato animal causa indignación en Santander.

Se trata de un ataque que habría ocurrido en medio de una discusión con un vecino y que quedó registrado en un video que ahora es objeto de investigación.

Así habría ocurrido el ataque contra el perro

De acuerdo con las denuncias conocidas, el presunto agresor habría disparado inicialmente contra el animal. Los aullidos del perro herido alertaron a los vecinos y a otras mascotas de la zona, pero, según la información divulgada, el hombre se habría acercado nuevamente y le habría propinado otros dos disparos.

El caso generó rechazo entre habitantes de la zona y defensores de los animales, incluso, el diputado de Santander Danovis Lozano condenó lo ocurrido y solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar en las actuaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Una persona inhumana la que hizo este lamentable acto de matar y asesinar a un perrito inocente. Por eso le estamos pidiendo a la Fiscalía que actúe con celeridad, porque fueron varios disparos que le propinó este miserable a este pobre animal.

Asimismo, defensores de los derechos de los animales pidieron que se analice la posible aplicación de la Ley Ángel.

¿Qué dicen las autoridades?

La Policía de Santander se pronunció y rechazó cualquier acto de maltrato animal reiterando su compromiso con la protección de los seres sintientes.

Según la institución, cuando los uniformados llegaron al lugar de los hechos, el presunto responsable ya se había retirado y se encontraba en su residencia.

Entretanto, la Fiscalía adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer las posibles responsabilidades penales.