SuperSalud ordena la intervención del hospital de San Andrés: pacientes esperaban hasta un año por una cirugía

Tras acciones de inspección y vigilancia, realizadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, que evidenciaron “limitaciones significativas en su capacidad resolutiva”, la Superintendencia de Salud ordenó la intervención forzosa, por un año, del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Su administración quedará en manos de la médica Marjorie Englehard Archbold, designada agente interventora, para hacer frente a los problemas financieros del centro de salud y atender sus fallas en la atención de cerca de 60.000 pacientes.

De acuerdo con un informe de la Supersalud, “de los 59 servicios habilitados, 13 no eran prestados” en el hospital. Además, se identificó “la falta de disponibilidad permanente de especialidades médicas y una serie de dificultades para garantizar servicios como cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología, entre otros”.

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Tiempos de espera prolongados e incumplimientos al protocolo de bioseguridad:

En medio de las acciones de vigilancia y control realizadas en el Hospital Departamental de San Andrés, la Superintendencia de Salud encontró “deficiencias estructurales y operativas críticas, deterioro de la infraestructura, y condiciones inadecuadas de algunos equipos; así como el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad”.

Sin saberlo, los pacientes se encontraban bajo riesgo de infección por fallas en el sistema de “limpieza, desinfección, esterilización, seguridad transfusional y funcionamiento del laboratorio clínico”.

Pero no es todo. Los pacientes del Hospital de San Andrés llegaron a estar en lista de espera quirúrgica hasta por un año, entre otras, debido a que el centro médico contaba con “un solo cirujano general para atender simultáneamente diferentes servicios”. Las demoras y falta de personal calificado también tienen pendientes por lectura más de 3.676 estudios de radiología.

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Problemas financieros y nuevos compromisos del Gobierno entrante:

La Supersalud “identificó” en el hospital, “problemas de sostenibilidad y falta de confiabilidad en la información reportada en los estados financieros, lo que impide establecer con certeza la situación económica”.

“A esto”, indicó la entidad, “se suma un rezago importante en la facturación de aproximadamente $3.605 millones, con corte a diciembre de 2025, y la ausencia de acciones efectivas de recaudo”.

En respuesta, el presidente Abelardo de la Espriella anunció en una visita a la isla que el Gobierno trabaja en dos proyectos hospitalarios para San Andrés y Providencia, un plan de choque que, de momento, atiende a más de 4.900 pacientes, y la llegada de una nueva ambulancia y equipos biomédicos, antes de que termine el 2026.