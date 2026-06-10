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Estudiante de ingeniería espera una cirugía de columna hace seis meses

Junto a su madre, iniciaron una protesta pacífica cerca del establecimiento de sanidad de la Policía de Santa Marta.

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
01:52 p. m.
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A sus 18 años, Luis Fernando Morano espera, desde hace seis meses, una cirugía de columna que mejoraría su movilidad y lo ayudaría a combatir los espasmos que, incluso, han alterado su forma de alimentarse.

Aunque se ve obligado a andar con la ayuda de un bastón ortopédico, junto a su madre inició una protesta pacífica, en inmediaciones al establecimiento de sanidad de la Policía de Santa Marta.

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Ante las demoras y la falta de respuesta, sostiene, sentado sobre el andén, un cartel en el que se lee: “Detrás de este cartel hay una vida que se deteriora. La salud es un derecho”.

Luis Fernando padece otras afecciones que agravan su situación de salud

Aún con parálisis cerebral, trastorno motor, espasticidad y alergias, logró llegar al tercer semestre de ingeniería de sistemas en la Universidad del Magdalena. No fueron un impedimento, pero sí un agravante para su estado de salud.

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Su madre, Maryiris Molinares, advirtió en diálogo con Noticias RCN que “desde el mes de abril” están “a la espera de una cirugía que no llega”. Aunque a su hijo le sobran ganas de salir adelante, lidia con “una bradicardia, su corazón late por debajo de lo normal debido a que no se le ha hecho la cirugía y la espasticidad aumenta la rigidez de su cuerpo”.

La rizotomía de nervio espinal sería un antes y un después en su tratamiento, pero trámites con instituciones externas lo han obligado a esperar durante meses, o es lo que alegan desde sanidad de la Policía.

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