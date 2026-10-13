Lucas Murillo será dado de alta tras mes y medio en el hospital

Luego de mes y medio en el Instituto Cardiovascular de Floridablanca, Lucas Murillo, el pequeño de siete años que pidió ayuda al presidente Abelardo de la Espriella para continuar su tratamiento, será dado de alta en el transcurso del miércoles, 14 de octubre.

Semanas antes, Lucas fue sometido a una cirugía a corazón abierto que promete marcar un antes y un después en su recuperación.

De hecho, hace unos días, el pequeño Lucas fue visto bailando al ritmo del rey del pop, Michael Jackson, en las instalaciones del Instituto Cardiovascular.

RELACIONADO Lucas Murillo sorprende con un baile en su recuperación tras cirugía a corazón abierto

Lucas está listo para regresar a casa:

En diálogo con 'A lo que vinimos' de Noticias RCN, el pequeño Lucas dijo estar bien y “contento porque mañana, si Dios quiere”, recibirá la salida.

A unas semanas de su cirugía indicó que se siente “bien”. Los médicos le han dicho que está listo para dejar el hospital y él lo tiene claro: “Cuando vea a mis hermanitos voy a abrazarlos y voy a visitar a mis abuelos para que me den la bienvenida”.

Su madre, Andrea García, explicó que “lo más probable es que le den el alta en la tarde", porque, "en la mañana va a verlo el cirujano para darle el visto bueno”.

El mensaje del pequeño Lucas para otros niños que se enfrentan a demoras en su tratamiento:

Hoy, el padre de Lucas, Luis Murillo, insiste en que el caso de su hijo “es un milagro de Dios y de la ciencia. Los médicos”, según comentó, “muy cariñosamente, lo han tratado y muy bien. Estamos muy contentos con su labor y la manera en la que quieren, en la que estiman a mi hijo y, por supuesto, la manera en la que él ha retribuido ese amor. No es un paciente más”.

A unas horas de dejar el hospital, el pequeño Lucas no se cambia por nadie y compartió un mensaje con otros niños que, al igual que él, han experimentado trabas y demoras en sus tratamientos por la crisis del sistema de salud:

“Me siento feliz. Me dijeron que en el día ya me puedo quitar el oxígeno (…) espero que otros niños ya puedan irse a su casita, que tengan mucho ánimo y que sepan que sí se puede”.