Superintendente de Salud será citado a control político en el Senado

El Centro Democrático anunció que citará a control político al superintendente de Salud por las recientes intervenciones a Sanitas y la Nueva EPS.

Supersalud intervino a Sanitas y La Nueva EPS

Los últimos días han sido cruciales para el futuro del sistema de salud. En menos de 24 horas, la Superintendencia de Salud ordenó la intervención forzada a las dos EPS más grandes del país. Los motivos correspondieron a deudas y la gran cantidad de quejas por parte de los usuarios.

Después que se realizaran ambos procedimientos, la Procuraduría vigiló la situación e inició una investigación contra el superintendente Luis Carlos Leal. Adicionalmente, una delegación de cuatro funcionarios arribó a la sede de Supersalud para solicitar documentos que respaldaran la intervención, junto a otros archivos.

El ente de control consideró que hubo presuntas irregularidades durante la toma de posesión de bienes, haberes y negocios; sumado a la decisión de nombrar a Duver Dicson Vargas como interventor.

Durante la presencia de la Procuraduría en la sede de la superintendencia se presentó un hecho particular. Por un lado, el superintendente Leal aseguró no haber recibido notificación escrita de la visita e indicó que no se podían entregar los documentos requeridos por el horario laboral.

Posteriormente, el procurador delegado Luis Ramiro Escandón contradijo a Leal y presentó el acta de visita administrativa, la cual contaba con la firma de los cuatro funcionarios responsables de la visita. Sumado a ello, declaró que la Supersalud no entregó el expediente, por lo cual la intervención a Sanitas habría sido fuera del marco legal.

Leal negó esta versión e indicó que los documentos fueron entregados a la Procuraduría un día después. A su vez, reiteró que no fue notificado, afirmando que cuando tuvo el acta de visita administrativa, no se le permitió leerla con calma.

Luis Carlos Leal será citado a control político por el Senado y Cámara

La situación ha dado de qué hablar y desde el Senado informaron que el superintendente será citado a control político.

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, rechazó las diligencias efectuadas por Supersalud contra Sanitas y la Nueva EPS, junto con el anuncio de Compensar EPS de solicitar ser liquidada. “Son acciones que han exacerbado la crisis preexistente en el sistema de salud, dejando en evidencia la falta de capacidad y gestión por parte del gobierno”.

Por lo tanto, se creará una comisión accidental en la Comisión III del Senado para abordar la situación desde el legislativo. Se espera que haya presencia del Gobierno y agentes del sistema de salud. Adicionalmente, la bancada citará a control político al superintendente y al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; para que respondan sobre presuntas irregularidades en los procedimientos contra Sanitas y la Nueva EPS.

Desde la Cámara también se citará a Leal al debate de control político. La solicitud fue hecha por el representante del Valle del Cauca y miembro del Partido de la U, Víctor Salcedo. En la solicitud, tienen listos cinco puntos que reúnen todas las inquietudes relacionadas a las intervenciones. Todavía no hay fecha para ambos debates.