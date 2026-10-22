Sigue temblando en Colombia hoy 22 de octubre de 2026: atento al reporte

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos nueve temblores durante este 22 de octubre de 2026.

De acuerdo con el monitoreo, el más reciente fue a las 12:14 del mediodía, en Tolima.

¿Dónde han sido los otros movimientos telúricos? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 22 de octubre de 2026

12:46 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Rioblanco (Tolima), a 29 de de Chaparral (Tolima) y a 36 de Roncesvalles (Tolima).

¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 22 de octubre de 2026?

12:28 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 67 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Calima (Valle del Cauca), a 26 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 28 de Riofrío (Valle del Cauca).

3:07 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 21 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

3:10 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 21 de Chaparral (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).

3:44 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Juradó (Chocó), a 82 de Riosucio (Chocó) y a 83 de Puento Indio (Panamá).

4:06 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

7:18 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

8:25 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 44 kilómetros de Juradó (Chocó), a 59 de Carmen del Darién (Chocó) y a 68 de Vigía del Fuerte (Antioquia).

10:03 a.m.

Epicentro: Gachetá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 124 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Guachetá (Cundinamarca), a 12 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 15 de Ventaquemada (Boyacá).

12:14 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 24 de Roncesvalles (Tolima) y a 24 de San Antonio (Tolima).