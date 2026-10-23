Tembló en Colombia hoy 23 de octubre de 2026: estas han sido las magnitudes
Descubra los epicentros, las profundidades y los municipios más cercanos a cada evento sísmico.
Nicolás Forero
01:00 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha detectado nuevos movimientos telúricos desde las 12:16 de la madrugada de este 23 de octubre de 2026.
Ese primer evento sísmico fue en la región fronteriza con Panamá y tuvo una magnitud considerable. ¿Dónde se han originado los demás temblores? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 23 de octubre de 2026
- 12:16 a.m.
Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.
Magnitud: 4.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 121 kilómetros de Pedasí (Panamá), a 129 de San Carlos (Panamá) y a 140 de Pocrí (Panamá).
Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 23 de octubre de 2026
- 12:19 a.m.
Epicentro: Frontino, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 11 de Frontino (Antioquia) y a 19 de Dabeiba (Antioquia).
- 12:20 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
- 12:50 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 1:20 a.m.
Epicentro: San José del Palmar, Chocó.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 83 kilómetros.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 20 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 29 de Nóvita (Chocó).
- 1:20 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 132 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 1:23 a.m.
Epicentro: Riosucio, Chocó.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Juradó (Chocó), a 65 de Riosucio (Chocó) y a 81 de Carmen del Darién (Chocó).
- 2:27 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).
- 2:30 a.m.
Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 46 kilómetros.
Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 48 de Calima (Valle del Cauca).
- 2:47 a.m.
Epicentro: mar Caribe.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 47 kilómetros.
Municipios cercanos: a 42 kilómetros de Arboletes (Antioquia), a 43 de Los Córdobas (Córdoba) y a 45 de Puerto Escondido (Córdoba).
- 4:33 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).
- 5:22 a.m.
Epicentro: Uribe, Meta.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Uribe (Meta), a 38 de Lejanías (Meta) y a 38 de Mesetas (Meta).
- 6:20 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 6:25 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).
- 7:18 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: 50 kilómetros.
Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Sipí (Chocó), a 47 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 53 de Riofrío (Valle del Cauca).
- 7:39 a.m.
Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.
Magnitud: 3.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 121 kilómetros de San Carlos (Panamá), a 131 de Chame (Panamá) y a 136 de Pedasí (Panamá).
- 7:45 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).
- 8:03 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Chaparral (Tolima) y a 20 de Roncesvalles (Tolima).
- 8:05 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 8:39 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 16 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).
- 12:43 p.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).