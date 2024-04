Gobernación del Valle ofrece recompensa sobre información por asesinato de concejal

La Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables materiales e intelectuales del homicidio de Carlos Arturo Londoño, concejal del Partido Conservador asesinado en horas de la noche del viernes 20 de abril en Tuluá.

“No cederemos en la lucha contra la delincuencia, de inmediato me he comunicado con la Policía del Departamento del Valle del Cauca para pedirle que se trabaje sin parar hasta lograr judicializar a los responsables de este crimen, la impunidad no es una opción”, aseguró la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro.

Por esta razón hacia las 8:00 a. m. de este 20 de abril se realizó un consejo de seguridad extraordinario en el departamento. En él participaron la Fuerza Pública y la Gobernación local.

Los hechos sucedieron sobre las 10:00 de la noche cuando el concejal salía de un evento de los primeros 100 días de gobierno del alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez. Unos sicarios se acercaron a Londoño, vicepresidente del Concejo de Tuluá, y lo atacaron a él y su equipo. En los hechos también falleció Clarivet Ocampo, coordinadora de la Oficina Municipal de Discapacidad.

Lo que dijeron desde el Partido Conservador tras el asesinato del concejal Carlos Arturo Londoño

Tras los hechos que sucedieron a las afueras del coliseo Manuel Victoria Rojas, se pronunció la colectividad a la que pertenecía Carlos Arturo Londoño y pidió acciones contundentes del Gobierno Nacional.

“La grave situación en Tuluá no puede seguir sin acciones contundentes por parte del Gobierno Nacional. Pedimos a las autoridades no dejar que este crimen quede en la impunidad y no dejar que las bandas criminales continúen amedrentando a la población”, se puede leer en un mensaje publicado en la cuenta de X del Partido Conservador.

Capturan a 21 presuntos miembros de peligrosa banda criminal de Tuluá

El pasado 9 de abril, las autoridades de Tuluá, Valle del Cauca, capturaron a 21 presuntos integrantes de la banda delincuencial "La inmaculada".

La banda criminal tiene el control de la economía ilegal de la ciudad y, a pesar de que varios miembros han sido capturados, estos siguen actuando y coordinando las acciones violentas y delincuenciales desde las cárceles.