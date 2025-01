“Mató a mi hermanito”, las primeras palabras del niño dos años que sobrevivió a golpiza de su padrastro

La noche de 20 de enero se conoció el abominable crimen de un bebé de un año que fue asesinado a golpes, presuntamente a manos de su padrastro frente a su hermanito de dos años y medio que sobrevivió al salvaje ataque.

Las versiones de los testigos señalan que el hombre habría golpeado brutamente a los niños porque el bebé estaba llorando. Los vecinos hicieron todo lo posible para lograr entrar a la vivienda donde hallaron al bebé sin vida en una cama y totalmente desnudo; a su hermanito lo encontraron escondido.

Carlos Vargas, un vecino, relató detalles inéditos de cómo encontró a los niños y las primeras palabras que dijo el niño de dos años al ser rescatado:

Me decía, mató a mi hermanito, mató a mi hermanito.

¿Cómo fue encontrado el bebé asesinado a golpes por su padrastro?

Vargas fue uno de los vecinos que auxilió al niño de dos años y cinco meses que sobrevivió una brutal golpiza, aparentemente, por parte de su padrastro. Al ingresar a la vivienda confirmó que el bebé estaba muerto.

En la cama estaba el bebé muerto. No sé por qué, eso lo dirá Medicina Legal, estaba completamente desnudo.

Asimismo, explicó las condiciones físicas del bebé: “No había sangre en la cama, no había nada. Simplemente le vi la carita con muchos moretones. Parece que le dio muchos golpes en la cara”.

Los gritos alertaron a los vecinos, quienes ingresaron con unas llaves de respaldo. La mamá los había dejado con su pareja.

Jhon Jairo Monterroza, tío de los niños indicó que la Policía le notificó lo que había pasado con sus sobrinos: “La policía me hizo una llamada y me llamó de que había matado a mi sobrino, entonces pues, me vine”.

El presunto asesino y padrastro del bebé logró huir del lugar.

La madre del bebé asesinado era víctima de violencia

Otra vecina aseguró ser testigo de supuestas golpizas del hombre a la mujer.

Horrible, horrible porque el señor maltrataba mucho a la muchacha. Por todo quería ir a pegarle.

El agresor golpeaba constantemente a la madre y también a los niños, quienes habrían sido víctimas de un repetitivo ciclo de violencia.

En una velatón en el barrio María Paz, de Kennedy, la comunidad piden justicia por el atroz crimen.