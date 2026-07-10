VIDEO | Grave emergencia en Yumbo, Valle del Cauca, tras fuerte vendaval

Colombia enfrenta un panorama climático inusual por cuenta de las fuertes lluvias que azotan el territorio nacional en pleno desarrollo del fenómeno de El Niño, condición climática tradicionalmente asociada con sequías.

Fuerte vendaval en Yumbo, Valle del Cauca

El municipo de Yumbo, en el Valle del Cauca, se convirtió en el epicentro de las afectaciones durante la tarde de este miércoles, registrando inundaciones, caída de árboles y daños significativos en infraestructura.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ya había advertido que durante al menos el mes de octubre el país seguirá experimentando estas condiciones climáticas adversas, con precipitaciones intensas y fuertes ventarrones que contrastan con las expectativas habituales del fenómeno de El Niño.

El sector de Ciudad Guabinas, en Yumbo, experimentó las mayores afectaciones. Más de 3.000 familias permanecen sin servicio eléctrico tras la caída de árboles sobre el cableado, lo que generó además incendios eléctricos por contacto directo entre las ramas y las líneas energizadas.

Organismos de socorro, incluyendo la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos, trabajan en la zona para remover los árboles caídos y restablecer los servicios.

La zona industrial del municipio también sufrió graves daños. En otro sector, la fuerza de la tormenta provocó la caída de contenedores sobre varios vehículos.

Comerciantes del área reportaron establecimientos inundados y observaron cómo la intensidad de los vientos arrastraba sillas, sombrillas e incluso motocicletas.

Las autoridades municipales confirmaron múltiples afectaciones: "Se registra una fuerte lluvia en nuestro municipio afectando especialmente la zona sur de nuestro territorio. Tenemos caída de árboles, voladura de techos, algunas afectaciones en temas viales", señaló Diana Marcela Navarro, secretaria de gestión del riesgo en Yumbo.

Autoridades remueven árboles y cables tras vendaval

La vía principal que comunica a Cali con Yumbo, ubicada a apenas 10 minutos de la capital vallecaucana, se vio parcialmente obstruida por la caída de árboles y el tendido eléctrico, complicando la movilidad.

Los protocolos de emergencia fueron activados de inmediato. Bomberos del municipio atienden la caída de cableado eléctrico en varias zonas, mientras que equipos de la Defensa Civil continúan con las labores de remoción de escombros y evaluación de daños estructurales en viviendas y comercios.