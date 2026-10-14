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Video | Dos presuntos habitantes de calle fueron arrastrados por una fuerte corriente de un canal en Bogotá

Las dos personas, habitantes de calle, fueron sorprendidas por la fuerza del agua en el canal de la NQS con calle 63.

Valentina Bernal

octubre 14 de 2026
04:37 p. m.
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En Bogotá luego dos personas presuntamente en condición de calle fueron arrastradas por la corriente de un canal de aguas lluvias, ubicado en el sector de la NQS con calle 63.

La emergencia quedó registrada en un video, en el que se observa cómo ambas personas luchan por mantenerse a flote mientras la fuerza del agua las desplaza sin que puedan encontrar un punto de apoyo.

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De manera preliminar, se presume que las lluvias registradas durante las últimas horas habrían provocado un incremento en el nivel del canal y aumentado la fuerza de la corriente.

¿Qué pasó con las dos personas que estaban siendo arrastradas por un canal de agua en Bogotá?

En las imágenes se ve a los dos ciudadanos siendo arrastrados por el agua mientras intentan mantenerse unidos, agarrándose el uno del otro para evitar separarse en medio de la corriente.

La fuerza del caudal les impedía sujetarse de algún elemento que les permitiera detener su desplazamiento, por lo que su situación representaba un riesgo para sus vidas.

Ante la emergencia, uniformados de la Policía de Bogotá acudieron al lugar y pusieron en marcha las maniobras de rescate. Con ayuda de una cuerda, los policías lograron acceder al canal y acercarse a las dos personas para sacarlas del agua.

Así fue el rescate de las dos personas por parte de la Policía

La intervención de los uniformados permitió poner a salvo a ambos ciudadanos, quienes fueron rescatados aún con vida luego de ser arrastrados por la corriente.

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De momento, las autoridades recomiendan evitar ingresar a estos espacios, especialmente durante o después de precipitaciones, debido al peligro que representan las corrientes fuertes y los cambios repentinos en el nivel del agua.

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